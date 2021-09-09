晶心科GDR完成訂價 折價約9.9% 募資約1.27億美元

RISC-V 矽智財廠晶心科 (6533-TW) 今 (9) 日宣布，完成海外存託憑證 (GDR) 發行訂價，每單位價格 31.78 美元，換算每股新台幣價格約 440 元，以昨日收盤價 488 元計算，折價約 9.9%，共發行 400 萬單位，相當普通股 800 萬股，共募資約 1.27 億美元，折合新台幣約 35.17 億元。

晶心科表示，此次辦理現增參與發行海外存託憑證，對原股東股權稀釋比率約 15.79%，不過，長期隨著公司競爭力、國際知名度及企業形象提升，對股東權益應具正面效益，募得資金將用於發展高階技術等研發支出。

晶心科此次共發行 400 萬單位海外存託憑證，每單位海外存託憑證表彰普通股 2 股，每單位價格 31.78 美元，以新台幣兌美元匯率 27.691 元計算，即每股發行價格 440 元，海外存託憑證則預計 9 月 13 日在盧森堡證交所掛牌上市。

外媒近期報導，蘋果開始對外招募 RISC-V 架構技術的工程人員，似乎有意布局 RISC-V 架構，藉此避開 Arm 架構，從蘋果過去產品的軌跡來看，外界預期 RISC-V 架構產品未來也有機會出現在其終端產品，也讓晶心科動向受囑。

不僅蘋果有意投入 RISC-V 架構，CPU 大廠英特爾也曾傳出收購 SiFive，晶心科董事長林志明就看好，由於英特爾在 CPU 產業扮演重要角色，加上其積極發展晶圓代工，有助擴大 RISC-V 市場規模。