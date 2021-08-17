晶心科董座：英特爾收購SiFive 有助擴大RISC-V市場規模

矽智財廠晶心科 (6533-TW) 今 (17) 日召開法說會，針對市場傳言英特爾 (INTC-US) 有意收購 SiFive，董事長林志明指出，對於該收購案樂觀其成，主要因英特爾在 CPU 產業扮演重要角色，加上其積極發展晶圓代工，有助擴大 RISC-V 市場規模，也期待晶心科未來有機會成為英特爾的合作對象。

林志明表示，現今仍存活在 RSIC-V 產業中的供應商，都會是規模相對較大的公司，且這些公司要跨入上市階段相當不容易，如 SiFive 成立至今，就已經燒掉快 5 億美元，因此經營 RISC-V CPU，產品技術與策略皆相當重要，並非只有產品本身。

林志明坦言，若英特爾收購 SiFive 後，以英特爾自身在 CPU 產業的重要性，加上其現今發展晶圓代工的策略，將對 RISC-V 產業有正向影響，並期望英特爾以中立的態度加入 RISC-V 生態系，也不排除晶心科有機會成為英特爾晶圓代工的矽智財供應商。

展望下半年，林志明指出，受惠 TDDI、MCU、WiFi、藍芽、物聯網、5G 等應用持續熱絡，樂觀看待下半年營運，尤其看好物聯網有相當多的可能性，包括智慧門鎖、智慧監測系統，5G 則有小型基地台、手機內建的控制晶片等。

針對業務發展，林志明補充，晶心科今年上半年權利金較去年同期成長，以 RISC-V、V3 來看，去年全年 RISC-V 僅占整體權利金的 0.5%，今年上半年則約 1%，RISC-V 權利金成長趨勢不變，V3 架構也持續貢獻營收。

至於授權金方面，林志明說，儘管現今晶心科的研發資源多著重在 RISC-V，不過，今年上半年 V3 架構占整體授權金約 10%，顯見仍有客戶取得 V3 授權，用於開發 V3 的處理器，因此整體業務成長有 RISC-V、V3 雙引擎。