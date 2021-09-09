亞太布局報捷 晶睿8月營收回升至4.17億元 月增1.67%

安控大廠晶睿 (3454-TW) 受惠海外布局有成，8 月營收小幅回溫至 8 月營收 4.17 億元，月增 1.67%，不過仍受到缺料影響，較去年同期減少 7.94%；前 8 月營收 36.33 億元，年減 7.58%。

晶睿表示，8 月營收來自品牌事業海外訂單成長，其中，亞太區及歐洲區皆有不錯表現，且以亞太地區成長最為亮眼，目前整體訂單持續正向，因應終端市場及客戶所需，保持供貨穩定。

亞太區方面，晶睿拿下泰國曼谷捷運採購案，共出貨 570 台旗下車載球型網路攝影機，其中，有 10 列四節車廂型列車，每列車廂配置 18 台、15 列六節車廂型列車則部署 390 台，並於上 (8) 月試營運，今年 11 月將正式啟用。

晶睿認為，由於歐美疫情緩解、市場需求回升，今年代工、品牌兩大事業體客戶下單狀況佳，整體接單狀況較去年提升，預期在第三季缺料舒緩後，下半年營運有望好轉、毛利率有望優於去年。

晶睿為滿足台灣製造的產能，投資推動自動化，其中第一套自動化測試設備，雖然受到部分物料吃緊延遲交貨，計畫稍微延後，但安裝調校、試產順利，產線可提升 40% 效率與產能。