安控需求回溫 晶睿Q2純益年增逾8成 每股賺1元 近5季新高

安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (21) 日公布財報，受惠整體市場需求回溫、代工與品牌兩大事業體狀況好轉，第 2 季稅後純益 8640 萬元，創近 5 季新高，季增 65.58%、年增 88.11%，每股純益 1 元，法人看好，隨著缺料逐步緩解，下半年營運有望逐季走揚。

晶睿第 2 季面臨缺料缺口，加上新台幣升值，毛利率跌破 30% 水準，單季來到 28.43%，季減 7.25 個百分點、年減 3.09 個百分點；第 2 季營收 15.25 億元，季增 19.05%、年增 8.77%；營利率 1.21%，季減 4 個百分點、年減 0.8 個百分點。

晶睿上半年營收 28.06 億元，年減 5.87%；毛利率 31.74%，年減 0.85 個百分點；營利率 3.04%，年減 1.02 個百分點；稅後純益 1.39 億元，年增 3.33%，每股純益 1.6 元。

晶睿期望本季能有效緩解缺料情形，營運有機會重回成長、拚逐季攀升，此外，受惠美國國防授權法案 (NDAA) 通過，安控產品可導入台灣、美國晶片，對晶睿而言，產品組合將轉佳，今年毛利率有望優於去年。

晶睿為滿足台灣製造的產能，投資推動自動化，其中第一套自動化測試設備，雖然受到部分物料吃緊延遲交貨，計畫稍微延後，但安裝調校、試產順利，產線可提升 40% 效率與產能。