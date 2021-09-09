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〈生技代工新商機〉林全：CDMO納租稅優惠 有兩大盲點

鉅亨網記者沈筱禎 台北
東洋董事長林全。(鉅亨網資料照)
東洋董事長林全。(鉅亨網資料照)
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行政院今 (9) 日通過生技醫藥產業發展條例草案，將 CDMO(委託開發與製造) 納入租稅優惠，東洋 (4105-TW) 董事長林全對此認為，政府對有技術含量的廠商給予獎勵固然是好事，但有兩大盲點，包括並非每個委託研發項目都有技術含量，可能出現獎勵浮濫，還有自行開發藥品的業者無法獲得補助，恐將扭曲產業發展。

林全表示，過去政府祭出投資條例、獎勵措施，應按照功能別提出獎勵，不按產業別，而 CDMO 只是企業經營模式的一種，政府不宜對特定模式給予獎勵，以免掛一漏萬、落人話柄。

林全指出，政府給予 CDMO 租稅優惠後，可能產生兩個盲點，第一，不是每個委託研發都有技術含量，難免會獎勵浮濫；第二，公司自行研發的產品因不列入委託研發範圍，得不到獎勵，將對產業發展造成扭曲效果。

尤其，公司自行開發的產品，技術含量更高，相形之下，被排除在獎勵範圍之外，必然產生長期不利影響。

新版生技醫藥產業發展條例，新增適用 CDMO 的新設備投資抵減，1000 萬至 10 億元全新機械、設備或系統，可享 3-5% 租稅優惠。

林全提到，若台灣生技公司透過 CDMO 模式在產業上所突破進展，當然是好事，不過若有業者做沒有技術含量的委託研發業務，只因新增新設備，此狀況不見得要給予鼓勵。

林全認為，企業需要自立自強，不能單靠政府來扶植，且不會因為政府給予補助後，技術就領先其他競爭對手，需要在該領域上做得好才能出頭。

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