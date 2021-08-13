 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

東洋暑期實習計畫開跑 董總不藏私職涯經驗談

鉅亨網新聞中心
東洋暑期實習計畫開跑。(擷取自東洋臉書)
東洋暑期實習計畫開跑。(擷取自東洋臉書)
Tag
林全施俊良企業社會責任ESG困難學名藥高技術門檻劑型藥物流感疫苗智慧輔具微脂體微球東洋技術CDMO代工東洋生技股防疫概念股疫苗

東洋 (4105-TW) 暑期實習計畫開跑，董事長林全與總經理施俊良線上分享職涯經驗，林全給予四大建議，包括追求熱情，卓越隨之而來、良禽擇木而棲、追求成長以及自我價值極大化。

林全說，任何事的開始與起心動念是非常重要的，事業是人生一大挑戰，一開始選擇的路偏了，後面要花很多力氣去調整與改變，因此寧願選擇興趣而非選擇名利，追求興趣才能把事情做好，名利自然隨之而來。

林全認為，公司大小、待遇跟有名與否都不重要，找到自己喜歡做的事才是關鍵，如果有興趣就可以做得很好，所以第一個忠告就是選工作優先考慮的是興趣。

林全表示，無論公司規模大小，皆有其優點與缺點；大公司有完善的組織管理與制度方法，是學習體制與制度運作的好地方；小公司能夠接觸的事務範圍較為廣泛，可以訓練解決問題與隨機應變的能力。

林全建議學員們選擇規規矩矩的公司，選擇正直、誠信、有企圖心、不馬虎，值得自己待上一段時間的優質公司，做事要走正道，不要走旁道，因為職涯是很長的，不要因為一時的疏忽，讓自己走向錯誤的道路。

追求成長方面，林全提到，工作是否有成長性，永遠是工作選擇重要的評估項目之一，但有些工作需要醞釀很久才看得見其成長性。因此，自己要在這項工作磨得熟練、而且持續精進，等機會一來，就能有表現的機會。不要覺得懷才不遇，或許在基層磨練比較緩慢，但只要有才能，相信在起飛那一刻都能一躍而就。

林全指出，無論在什麼階層，都要創造自己的價值，成為能夠穩定地為公司解決問題、讓老闆值得信賴且可以依賴的人，那麼一定會被看見，因為在上位者在乎的是誰能解決單位的問題、誰能為單位帶來好的成果、誰是值得信賴的。

最後，林全補充，職場是既挑戰又有趣，如何能夠兼顧每個面向且取得平衡，考驗一個人的能力、耐力與智慧，但回到初衷，選擇這份工作的原因是什麼？這才是最值得細細思量的，一開始就選對，在這條路上能更有動力也更順利。

施俊良則從個人態度、資源分配、成果導向以及目標確立四大面向來探討，其中，個人態度需思考職業、事業、志業的不同，宏觀地反思自己的發展性遠比當前利益重要；認為自己是專家就會停止成長，即便擔任管理職也要充實本業才不會失去專業。

資源分配在生命中有家庭、工作、友情、愛情、健康，如何分配數值是重點，而分配的哲學不是「平衡」而是「選擇」；資源分配會決定能做到什麼程度，捨得就是放棄什麼才能得到什麼。

成果導向是要在重要的事情上不要輕易放棄，嘗試就有機會，放棄註定失敗，在時間還沒有到之前，沒有不可能的事；目標確立是指找出自己擅長且有熱情的事情，工作就會像是遊戲，如解迷宮最快的方法是從出口找入口，設立終極目標再往回推，一定要時時檢視並調整自己。

施俊良表示，追求目標的過程是孤獨的，偉大的成就是一連串小事的加總，只要不喪失目標，走得快或慢都不是重點，關鍵是你要成為什麼樣的人，只有自己最清楚。

相關個股

東洋4105

相關新聞