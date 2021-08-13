東洋暑期實習計畫開跑 董總不藏私職涯經驗談

東洋 (4105-TW) 暑期實習計畫開跑，董事長林全與總經理施俊良線上分享職涯經驗，林全給予四大建議，包括追求熱情，卓越隨之而來、良禽擇木而棲、追求成長以及自我價值極大化。

林全說，任何事的開始與起心動念是非常重要的，事業是人生一大挑戰，一開始選擇的路偏了，後面要花很多力氣去調整與改變，因此寧願選擇興趣而非選擇名利，追求興趣才能把事情做好，名利自然隨之而來。

林全認為，公司大小、待遇跟有名與否都不重要，找到自己喜歡做的事才是關鍵，如果有興趣就可以做得很好，所以第一個忠告就是選工作優先考慮的是興趣。

林全表示，無論公司規模大小，皆有其優點與缺點；大公司有完善的組織管理與制度方法，是學習體制與制度運作的好地方；小公司能夠接觸的事務範圍較為廣泛，可以訓練解決問題與隨機應變的能力。

林全建議學員們選擇規規矩矩的公司，選擇正直、誠信、有企圖心、不馬虎，值得自己待上一段時間的優質公司，做事要走正道，不要走旁道，因為職涯是很長的，不要因為一時的疏忽，讓自己走向錯誤的道路。

追求成長方面，林全提到，工作是否有成長性，永遠是工作選擇重要的評估項目之一，但有些工作需要醞釀很久才看得見其成長性。因此，自己要在這項工作磨得熟練、而且持續精進，等機會一來，就能有表現的機會。不要覺得懷才不遇，或許在基層磨練比較緩慢，但只要有才能，相信在起飛那一刻都能一躍而就。

林全指出，無論在什麼階層，都要創造自己的價值，成為能夠穩定地為公司解決問題、讓老闆值得信賴且可以依賴的人，那麼一定會被看見，因為在上位者在乎的是誰能解決單位的問題、誰能為單位帶來好的成果、誰是值得信賴的。

最後，林全補充，職場是既挑戰又有趣，如何能夠兼顧每個面向且取得平衡，考驗一個人的能力、耐力與智慧，但回到初衷，選擇這份工作的原因是什麼？這才是最值得細細思量的，一開始就選對，在這條路上能更有動力也更順利。

施俊良則從個人態度、資源分配、成果導向以及目標確立四大面向來探討，其中，個人態度需思考職業、事業、志業的不同，宏觀地反思自己的發展性遠比當前利益重要；認為自己是專家就會停止成長，即便擔任管理職也要充實本業才不會失去專業。

資源分配在生命中有家庭、工作、友情、愛情、健康，如何分配數值是重點，而分配的哲學不是「平衡」而是「選擇」；資源分配會決定能做到什麼程度，捨得就是放棄什麼才能得到什麼。

成果導向是要在重要的事情上不要輕易放棄，嘗試就有機會，放棄註定失敗，在時間還沒有到之前，沒有不可能的事；目標確立是指找出自己擅長且有熱情的事情，工作就會像是遊戲，如解迷宮最快的方法是從出口找入口，設立終極目標再往回推，一定要時時檢視並調整自己。

施俊良表示，追求目標的過程是孤獨的，偉大的成就是一連串小事的加總，只要不喪失目標，走得快或慢都不是重點，關鍵是你要成為什麼樣的人，只有自己最清楚。