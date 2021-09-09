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謝金河：富邦金挑戰兆元市值的訊號

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先探投資週刊謝金河富邦金

【文／謝金河】

台股從八月二十日的一六二○八．○八彈升千餘點，來到一七六三三．六七之後，逐漸出現壓力，指數盤旋七個交易日，多空仍在僵持中，大家都想知道下一個變化，這當中，我們先來看幾個變數。

一是外資的態度出現變化。從去年起，在ＭＳＣＩ調降台股、增加中國股市權重的趨勢下，台、韓股市成為外資減碼首要目標，到八月二十日為止，外資賣超南韓三○．七兆韓元，大約七九八四億台幣，賣超台股五八一七．五四億元，如果把外資去年賣超的五三九七．四億元加進去，已經近兆元台幣，外資賣超台股及韓股，是去加碼中國的權值股，結果在這次「共同富裕」大旗下，美團跌六成，阿里跌五成，騰訊跌四成多，外資在ＭＳＣＩ明晟、金龍指數加碼的中概股，全部遭到重傷害，這回有回頭加碼台、韓的影子。

 

外資回頭加碼台、韓股

八月三十日的當周，外資加碼台股三三億美元，買超南韓十八．六億美元，外資買超台股逼近中國股市的四三．二億總額，累積到九月三日為止，外資買超中國四三五．四億美元，賣超台股一四五．八億美元，賣超南韓二五二．二億美元，如果把賣超泰國的二六．九億算進來，外資今年賣超台灣、南韓、泰國的資金全部拿去加碼中國股市，如果重心放在新經濟股，恐怕會遭到很大的傷害。

如果八月二十日是一個轉折點，大家也可以發現外資回頭加碼台、韓的痕跡，外資今年在台股賣超大於買超，一直到八月二十六日以來，外資才轉為比較積極的買超，從八月二十六日起到九月七日，外資在十一個交易日中，買超九個交易日，賣超只有兩個交易日，累計買超一二六四．八億元，這可能是台股彈升千點很大的助力。

二是外資對台股態度轉變。影響最大的是半導體股，尤其是晶圓代工股，外資對三家晶圓代工廠紛紛調高報價，包括台積電、聯電及世界先進，也使得這三檔個股出現了巨大變化，其中台積電先前跌到五五一元，後來宣布晶圓代工漲價約兩成，股價開始轉強，這次在美國的ＡＤＲ連續上漲到一二四．七美元，市值拉升到六四六七億元，台積電ＡＤＲ大漲，也帶動聯電 ADR（UMC），日月光 ADR（ASX）表現。

晶圓代工三雄都得到外資調高報價目標，其中高盛給了台積電最高一○一四元的目標價，新進外資 Aletheia 給出一○○○元目標價，比較保守的花旗環球則給出九○○元，這三家外資跟上個月摩根士丹利給的五八八元完全不一樣，大摩殺台積電，還把台積電形容是「死錢」，這回台積電從五五一元漲到六三八元，對千點漲幅的加權指數貢獻一大半。

 

晶圓代工被看好的關鍵

而外資也給了聯電更高目標價，先前高盛出價一○二．六八元，這次調升到一一九元，海通國際也看到九○元，其實台股這一波千點上漲，聯電是多頭司令，在五○元上下盤整了五個月，這回跑到七二元，這是二十二年新高價，也把市值拉升到八四七三億元。另一個受益者是世界先進，外資 Aletheia 給出二○○元目標價，高盛也上看一九一元，世界先進原本在一一○元左右盤旋，突然快跑前進，寫下一七三元高價，對照過去股價一直盤旋在二○、三○元，真是不可同日而言，外資突然轉向看好晶圓代工股，這可能與汽車晶片一直缺貨，及台積電代工漲價有關。

但記憶體的部分，外資把記憶體看成是面板股，大摩率先喊出「寒冬將至」，氣得吳敏求跳出來痛罵外資沒有知識，為炒股不擇手段，旺宏也在八月營收交出單月五○．一億元的今年新高紀錄，上半年ＥＰＳ一．五三元，如果單月營收保持五○億元以上，單季營收會逼近一五○億，今年全年ＥＰＳ可能達三．五元，本益比不高。

以邏輯晶片為主的華邦電八月營收八八．一六億，僅次於七月的九○．八九億元，上半年ＥＰＳ一．二四元，焦佑鈞對華邦的前景十分樂觀，在股東會上表示，Ｑ３依舊供不應求，Ｑ４也不會差，而華邦擴大投資在高雄的新廠明年加入營運，今年ＥＰＳ可能在三元左右，現在的本益比約十倍，近四個季度毛利率二六．九六％，拉升到四二．二二％，本業獲利從一．一三億拉升到四六．二二億元，但市場對華邦的印象似乎沒有太大改變，不過整體來看，外資全力加碼半導體股，這是台股彈升千點的最大推手，這幾天傳出中國手機市場不好，又使得ＩＣ設計類股又被殺了一波。

三是台股在台積電領軍下，市值又出現了新變化，這其中聯電漲到七二元的時候，市值一度衝到第五，如今退居第七，台股除了台積電穩居王座外，鴻海、聯發科老二、老三地位不變，但是四到七的排序最近出現很大變化，九月七日富邦金擠下台塑化，晉升第四；第六是中華電信，第七是聯電，曾經叱吒的貨櫃航運股長榮退居第十一，萬海排在十五，陽明排在二二名，而過去第十二名的台達電進到第九。（全文未完）

 

 

來源：《先探投資週刊》2160 期

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