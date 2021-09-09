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五倍券10月上路 銀行撒錢祭促刷優惠

鉅亨網記者郭幸宜 台北
五倍券10月上路 銀行撒錢祭促刷優惠搶內需商機。(圖：一銀提供)
五倍券10月上路 銀行撒錢祭促刷優惠搶內需商機。(圖：一銀提供)
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信用卡五倍券數位

振興五倍券專案即將上路，銀行也趁勢推出信用卡促刷優惠，標榜可放大振興券效益，一銀今 (9) 日宣布振興券信用卡綁定優惠，搭配指定專案最高有機會領到 12350 元。

一銀表示，卡友選擇振興券綁定信用卡，除了振興券的 5000 元外，加碼推出不限卡別，限量 5 萬名的 300 元刷卡回饋，指定信用卡再加碼限量 1 萬名的 200 元回饋金。

除了鼓勵卡友綁定信用卡外，一銀也針對五倍券推出「瘋振興」系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎 5000 元刷卡金等限量加碼。

以瘋旅遊為例，持卡到國內各大飯店住房、購買指定旅行社行程，刷卡滿額每月分期消費最高享 1500 元回饋；選擇綁定「宜蘭認同卡」除加碼 500 元外，再享飯店住宿 5% 回饋、每戶每月上限 350 元，換算最高可獲得 2350 元回饋金。

另外，每周六、日持「iLeo 信用卡」儲值全聯 PX Pay 享 3% 回饋，到家樂福線上購物網站筆筆消費贈 5%，每戶每月最高回饋 300 元。

花旗則針對旗下的饗樂生活卡進行權益升級，結合 KKday、GoShare 推出市場震撼回饋，9 月起，饗樂生活卡友在 KKday 消費，享有全站最優 85 折優惠，饗樂卡友綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，還可享每趟最優 5 折立即折抵優惠

花旗表示，根據內部統計，饗樂卡客戶主要以年輕客群為主，進一步從新客戶觀察，30 歲以下的客戶超過六成，隨著疫情改變消費型態，掀起微解禁輕旅行風潮，瞄準年輕世代對旅行及共享機車的消費需求大幅提升，花旗聯手深度電商旅遊平台 KKday 以及移動共享服務平台 GoShare，串聯王品集團、威秀影城，花旗線上線下全方位助攻疫後新生活。

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