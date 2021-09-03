刷卡繳保費比較划算？ 先搞懂三大類型信用卡回饋再出手

買保單除了比較保障內容外，如何划算繳納保費也是個課題，目前市面上信用卡繳保費主要可分為三大類型，包括：現金回饋不含保費、現金回饋與分期只能二選一、分期回饋兩種都有的類型。

台灣保單滲透率高，平均每個人就有 2 張保單，但動輒幾萬塊的保費對民眾而言也是一筆不小的支出，因此為了讓資金運用更加靈活，越來越多人會選擇以信用卡來繳交保費並享受分期優惠。

第一種是，信用卡現金回饋不含保費繳交，例如渣打銀行的「現金回饋御璽卡」，就註明保險費與學費消費不提供現金回饋，而這類信用卡比較適合單純想要延後付款的民眾。

至於第二種則是現金回饋跟分期付款優惠只能二選一，像是富邦的「鑽保卡」雖提供保費 0.5% 回饋，但選擇回饋金就不能申請分期，對於一口氣要繳交大筆保費的人來說，就要根據財務狀況衡量選擇現金回饋還是分期合適。

而第三種則是分期與回饋都能拿，像是元大「分享黑啤卡」可同享 0.5% 現金回饋及滿額 12 期 0 利率；台新「玫瑰 Giving 卡」則可同享平日 1% 回饋及滿 5 萬元分 12 期 0 利率優惠；兆豐「Mega One」則提供民眾同享 1% 現金回饋無上限，單筆刷滿 6000 元可免登錄自動分 12 期 0 利率。

另外，信用卡年費部分，包括富邦「鑽保卡」、玉山「Pi 拍錢包信用卡」及

元大「分享黑啤卡」都是申請電子帳單即可免年費，兆豐「Mega One」只要持卡期間都能免年費。