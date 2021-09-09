傳善厚德 孕育愛心的福田

文／理善國際關懷協會．林鳳

為了患有小胖威利罕見疾病的孩子，一位母親起心動念創辦傳德慈善基金會，這類孩子症狀會肌肉鬆弛、張力不足、呼吸障礙、近視斜視、脊柱側彎、骨質疏鬆、情緒問題、發展遲緩、輕度智能障礙等等。創辦人到處奔波，一路陪伴孩子復健與成長，從四肢到口語訓練，不辭辛勞只求孩子能安穩度日。現在創辦人的孩子林傳德，雖尚不善言辭表達，但他擁有樂於助人的特質與難得的純真善良，更以終身志工的隊長身分投入公益，成為善種子與善循環的最佳體現。

急難救助 直球接觸

因過往自身經驗，感受身為家屬的心力交瘁、金錢開銷與時間投入，秘書長詹尹州說創辦人捐贈經費給傳德，運用基金會方式來永續運作，希望能幫助貧病交迫身心壓力者，提供急難救助解決當下的急迫性問題。由於基金會作業簡化非常機動，所以可快速評估個案狀況問題，不論是罕見疾病或重大傷害等緊急災難事件，若造成生活困難需醫療或經濟扶助，即可有效率把救命錢親自交到當事者手上。

一般人若遇困境會慌不知如何面對，所以基金會致力挖掘急需被幫助的個案，有社工的投入與資源介入，給錢給力協助募款，互動媒合相關社企共襄善舉，減少等待申請補助或身障手冊的時間，省去許多不必要的官僚體制，可全方位快速單純做善事。遭逢意外或罹病無力支付醫療費用，或經由完整訪視評估，將善款百分之百完全用在個案身上。基金會人事行政與管銷費用則由創辦人董事會全額支付。

友善環境 尊重個案

每個個案狀況各不相同，要一邊陪伴一邊給予相對資源協助，例如小胖威利體重可能是八十跟二百公斤的差別，弱勢族群面臨健康與經濟問題外，對小胖們有時是胖到找沒衣服穿了，所以基金會第一步除了扶助給錢外，第二步是就給他們找適合的衣褲穿。當小胖拿到超大褲子有三五件可選時，當下內心的喜悅是無法形容的，更是千金難買的感動。

協助個案過程有時也會挫折，例如曾有更生人想要努力站起來，結果在刺青過程把自己灼傷了八成，那時基金會先給錢再提供工作，透過集團子企業給他工作有起薪，但最後仍不適應這樣的工作。基金會透過友善的環境，彈性的空間，合理的薪資可幫助一些人，但個案並非都是正向的對應，所以「我們能夠做的就是尊重個案及盡力而為」。而透過當志工參與公益，走入不同家庭體驗多樣人生，其實會發現自己擁有很多，從別人故事看到借鏡，以後將可少犯錯少走冤枉路。

傳善厚德 孕育福田

需要救援與關懷的人很多，分散在社會每個角落，傳養運，德養福，傳善以成就運勢，厚德以孕育福田。面對身心障礙者，有時大眾曾因未知而感到擔憂、因不瞭解而產生怯退，但若身處於網路世代的我們，能用各式管道更清楚相關問題，相信更能深入了解需關懷的對象，引領每個勇於分享充滿熱忱的人，進而付出愛心傳遞公益與實際行動。

所謂的資助，有時不用捐錢不用捐物資，而是也關心自尊心或內在脆弱部分，花時間陪伴說話就是幫對方大忙，因為很多身處弱勢的人，可能與家人關係不好，有陌生人願意傾聽他可高興好幾天。每個低潮的人生階段，都擁有值得期待的可能，可以定義自己的未來，也可一起讓社會變得更美好。在人們最徬徨無助需幫助時，期盼有更多的社會企業發揮責任量能，或透過公益團體能提供急難救助伸出援手，挺過當下的難關，迎接更順暢的人生。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人。理財行善正向能量．致力公益傳播美好。理周集團旗下品牌理財周刊與理善學院，歡迎公益演講與異業合作。www.wips.org.tw)

▊傳德慈善基金會幫助貧病交迫身心壓力者，致力挖掘急需救助的個案。圖左為理善國際關懷協會執行長林鳳。

來源：《理財周刊》1098 期

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