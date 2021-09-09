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台股價漲量縮 外資交投清淡 三大法人賣超8.27億元

鉅亨網新聞中心
台股價漲量縮 外資交投清淡 三大法人賣超8.27億元。(圖：AFP)
台股價漲量縮 外資交投清淡 三大法人賣超8.27億元。(圖：AFP)
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三大法人賣超封測台股外資投信半導體

台股今 (9) 日早盤急殺近 150 點，隨後低接買盤湧入，指數黑翻紅，聯電、大立光等電子股回神，台積電力守平盤，IC 設計、封測股、鋼鐵、造紙、機電等獲資金點火，但外資追價意願不高，三大法人合計賣超 8.27 億元，指數終場上漲 33 點，收在 17304 點。

加權指數量能低迷，成交值不到 2500 億元，創下去年 12 月底以來的新低。觀察籌碼面變動，外資今天持續賣超 6.61 億元，但交投意願清淡；投信轉為買超 3.46 億元；自營商賣超 5.06 億元，三大法人合計賣超 8.27 億元。

晶圓代工廠聯電產能持續供不應求，已與客戶談明年產能，甚至是更長久合作的規劃，激勵今日股價回神，勁揚逾 2%，世界也有近 4% 的漲幅，台積電則一路盤下震盪，尾盤湧入買盤力挺，拉升至平盤作收。

聯發科賣壓沉重，一度失守 900 元關卡，終場收 901 元，跌幅 1.2%，但 IC 設計股普遍獲得資金青睞，矽智財 (IP) 廠 M31、智原均大漲逾半根停板，驅動 IC 廠敦泰也強漲逾 6%，MCU 三傑新唐、盛群、凌通也有 1-2% 的漲幅。

馬來西亞疫情嚴峻，當地封測廠 Unisem 關廠一周，雖然台灣疫情也升溫，但並未對封測產業造成影響，中國 IC 設計龍頭砍單利空消息也逐漸淡化，相關封測股強勢反彈，龍頭廠日月光投控翻紅站回 120 元，上漲逾 2%，菱生、欣銓、同欣電等漲勢均相當凌厲。此外，華泰、超豐、典範、力成、台星科等封測股，同步受買盤青睞。

其他權值股方面，國巨、大立光、聯詠、微星、南亞科、友達等電子族群也在盤上表現；金控股國泰金強勢翻紅、富邦金也拉升至平盤；中鋼上漲約 2%，帶動鋼鐵股走堅。

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台積電2330南亞科2408聯發科2454富邦金2881國泰金2882大立光3008台星科3265日月光投控3711同欣電6271M316643
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