力邀三星落腳設廠 德州泰勒市提租稅優惠

據南韓《中央日報》9 日 (週四) 報導，美國德州威廉森郡 (Williamson County) 行政法院、以及郡內的泰勒市 (Taylor) 議會，在美國時間 8 日投票表決通過了吸引三星電子 (005930-KR) 前往設廠的優惠方案。外界認為三星電子在美國的第二座晶圓代工廠，很有可能會選在泰勒市落腳。

德州地方媒體《Taylor Press》在美國時間 8 日的報導中指出，威廉森郡和泰勒市在 8 日共同召開會議，並一致通過提供給三星電子的租稅優惠決議案。

威廉森郡法官 Bill Gravell 表示，這是德州最大的經濟開發案、也是外資的最大經濟開發案。他也引用決議案的內容指出，三星願意在泰勒市生產半導體產業的最先進技術。

依照決議案中所計載的三星投資計畫內容，三星計畫在 2026 年 1 月之前興建一座 600 萬平方呎 (約 55.74 萬平方公尺) 的晶圓代工廠，建設經費約 170 億美元。還有 Taylor Press 的報導提到，新工廠將帶來 1800 個直接雇用機會、以及 785 個間接雇用機會。

這次的決議案中記載，三星在今後 10 年期間、將獲得相當於房地產稅評估額 92.5% 的減免，在第二個 10 年降至 90%，在第三個 10 年降至 85%。另外在工廠用水及廢水排放的相關援助規模，也都有反映在決議當中。三星也同意在今後的 30 年期間，會在每年聘用 24 名泰勒市的高中畢業生到該公司實習。

而目前三星方面還未針對相關問題來發布官方訊息。