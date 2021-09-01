三星擬調漲晶圓代工費用 智原可望受惠最大

隨著台積電 (2330-TW) 全線漲價，三星今 (1) 日也傳出跟進龍頭，在下半年調漲 15-20%，外界看好，由於三星與智原 (3035-TW) 緊密合作，隨著每片晶圓價格上漲，智原權利金也可跟著水漲船高，挹注後市營運，成為台廠少數受惠的業者。

智原近年除了與聯電 (2303-TW) 共同搶進成熟製程，也跨足先進製程，尤其在 14 奈米以下，透過集團與三星的合作關係，將自家在 FinFET(鰭式場效電晶體) 製程的 IP，整合第三方 IP，提供三星、客戶完整的解決方案，先前也已成功量產。

智原與一般 IC 設計公司不同，可透過應用在製程上的 IP，向客戶收取費用，計價方式以每片晶圓代工價格為基礎，因此隨著三星對外漲價，且漲幅至少 1 成以上，智原可收取的權利金也跟著提升。

智原就看好，現今客戶對 IP 需求比年初時預期更強勁，估計今年整體 IP 業務將明顯優於去年，年增幅達 2 成以上，更創下 14 年來新高。

此外，M31(6643-TW) 也積極布局先進製程，除了台積電外，也隨著客戶指定要投片三星，順勢切入其供應鏈，首顆 5 奈米 IP 即是在三星生產，隨著三星正式漲價，M31 也可望沾光。