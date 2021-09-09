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詩肯8月營收下滑 看好Q4家具銷售旺季

鉅亨網記者王莞甯 台北
詩肯董事長林福勤。(鉅亨網資料照)
詩肯董事長林福勤。(鉅亨網資料照)
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詩肯家具房市

連鎖家具業者詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公布 8 月合併營收為 1.52 億元，月減 5.92%，年減 28%，反映民俗月期間房市交易相對冷清，不過，隨著五倍券振興措施將推出、進入傳統旺季，看好營收可再創佳績，累計前 8 月，詩肯合併營收 14.48 億元，年增 13.66%，

詩肯表示，7 月底國內疫情警戒降為二級，零售業消費力道回升，但進入傳統民俗月後，整體房市交易相對冷清，交屋時程也遞延，因此家具消費需求隨之減弱。

詩肯也觀察到，在政府推出新一波振興措施五倍券前，民眾有延遲消費的心態。

另一方面，詩肯說明，旗下新加坡 NOVA 受鄰國馬來西亞因疫情擴散採取的封鎖措施影響，進貨遞延，隨著 9 月馬來西亞逐步復工，進貨狀況將恢復正常。

展望後市，詩肯表示， 9 月民俗月結束後本應有一波消費爆發潮，但近期國內疫情有升溫跡象，因此，不論是房市或零售市場均充滿不確定性，後市仍須觀察疫情是否可快速獲得控制。

所幸，政府即將在 10 月推出五倍券，詩肯據去年經驗觀察，對業績會有一定程度的挹注，再加上第四季為傳統消費旺季，看好營收表現應有望續創佳績。

截至 8 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三大品牌全台分別有 77、49 和 3 店，合計總店點達 129 店。

詩肯接下來展店重心以複合店型為主，自去年中旬在內湖開出首間量販型門市， 9 月再進駐全聯位於南港旗艦超市，新店型採多品牌經營，藉此發揮相互導客效果、提高客單價的效益，將持續開發異業結盟的機會。

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