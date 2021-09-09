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虧損連連 傳福特將關閉印度汽車工廠

鉅亨網編譯林薏禎
虧損連連 傳福特將關閉印度汽車工廠 (圖：AFP)
虧損連連 傳福特將關閉印度汽車工廠 (圖：AFP)
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福特印度關廠業務虧損

印度《經濟時報》(The Economic Times) 週四 (9 日) 報導，鑑於印度汽車市場銷量下滑且業務虧損嚴重，福特汽車 (F-US) 將關閉在印度的 2 座汽車工廠，影響員工數估達 4,000 人。

報導指出，福特印度子公司向員工表示，將快速削減印度製熱門車款的產能，像是入門小型車系 Ford Figo 與 CUV 跨界休旅 Ford Freestyle，該決定反映出福特在印度市場面臨的困境，包含銷量疲軟、出口下滑及缺乏新產品等。

然而，該公司仍將保留位於古吉拉特邦 (Gujarat) 的引擎工廠，為客戶提供售後的零件維修及保固等服務。

消息傳出後，週四美股盤前交易，福特股價跌逾 1%。

過去幾年來，福特的印度業務虧損幅度高達 10-15 億美元，繼續維持獨立營運的想法變得越來越艱難。

經濟時報稱，雖然福特已經為 2 座工廠覓得買家，但接下來 7 季的生產作業還是會繼續進行，該公司也將繼續留在印度，為現有客戶提供服務。

消息人士透露，福特仍會繼續在當地銷售經典野馬 Ford Mustang 和 SUV 車款 Ford Endeavour。

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