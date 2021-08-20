全球汽車股慘跌！豐田、福斯、福特被迫減產 晶片荒還沒看到盡頭

在 Delta 病毒和晶片荒的夾擊下，世界各國重量級汽車股周四 (19 日) 暴跌，日本豐田、德國福斯 (Volkswagen)、美國福特 (Ford) 都宣布新的減產消息，拖累全球車商股價。

豐田汽車周四宣布，9 月產量可能比原先計畫減少 40%，其在東京交易的股票收盤重挫 4.4%。無獨有偶，福斯集團股價下挫 1.9%，旗下品牌奧迪 (Audi)、保時捷 (Porche) 可能因半導體短缺進一步減產。福特 (F-US) 下跌 2.5%，生產熱銷皮卡 F-150 的堪薩斯工廠，因晶片短缺必須暫時關閉。

三大汽車股跌幅超過大盤，日經 225 收挫 1.1%，德國 DAX 指數下滑 1%，美國標普 500 尾盤翻漲。

汽車業利空消息蔓延到同業，在亞洲盤和歐洲盤交易時段，日產汽車、本田汽車、現代汽車、戴姆勒 (Daimler)、BMW、雷諾 (Renault)、Stellantis，股價全面走低。到了美股交易時段，通用 (GM-US) 下挫 2.7%，福斯美國 ADR(VWAPY-US)、豐田汽車 ADR (TM-US) 也下滑。

疫情催生的報復性需求、半導體代工廠產量有限，加上供應鏈瓶頸，導致全球晶片短缺，嚴重影響汽車產業。

德國晶片廠英飛凌 (Infineon) 就是一例，這家汽車業主要供應商周二表示，由於馬來西亞疫情嚴峻影響晶片供貨，必須關閉一座工廠，對主要客戶的出貨量將因此減少。福特關閉堪薩斯廠的決策，也和馬來西亞疫情有關。

投資人對汽車股信心動搖？

投資人仍在觀察晶片荒對汽車類股前景會帶來何種影響，過去一個月來的股價顯示，他們對下半年晶片荒減緩的信心開始動搖。

汽車股今年來表現亮麗，豐田、福斯、福特、通用分別上漲 14%、68%、48% 和 22%。但這股動能在過去一個月來似乎開始放緩，四檔股票平均下跌 2%，跑輸大盤。

RBC 分析師 Joseph Spak 最近說，晶片荒可能延續好幾年，因為汽車業需要較傳統製程產品，卻不是晶片商大舉投資的項目，而且消費者電子產業也在取得更多晶片廠的產能。此外，汽車業想靠技術升級走出晶片荒窘境，需要花費一段時間，也要推動更多研發投資。