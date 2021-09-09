 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台股量能萎縮 外資買超電子股居多 連四賣聯電

鉅亨網記者張欽發 台北
台股成交量能萎縮外資站在賣方，連4天賣超聯電達10.75萬張。(鉅亨網記者張欽發攝)
台股成交量能萎縮外資站在賣方，連4天賣超聯電達10.75萬張。(鉅亨網記者張欽發攝)
Tag
台股聯電中鋼外資買超

台股今 (9) 日尾盤拉高，但是市場成交值萎縮爲 2439.65 億元，三大法人合計合計賣超 8.27 億元，個股方面，外資連 4 天賣超聯電 (2303-TW)10.75 萬張，買超集中在電子股，包含群創、菱生、華邦電與京元電等。

集中市場今日外資與陸資賣超 6.67 億元，投信買超 3.46 億元，自營商賣超 5.06 億元；在期貨市場外資交淨口數爲 1043 口，未平倉合約口數空單減少 2542 口爲 11655 口。

外資今天集中市場買超較多的個股爲，群創、中鋼、菱生、華邦電、京元電子、燁輝、宏碁、中鴻、威建、國泰金；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，臺企銀、萬海、光磊、聯電、長榮航、開發金、新光金、富邦金、統一。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，泰鼎 - KY、金像電、偉詮電、中鋼、聯茂、台塑、日月光投控、智原、嘉澤、聯電；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，京元電子、佳世達、旺宏、欣興、光罩、台郡、遠東新、美利達、台玻、新唐。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，群創、台積電、中鋼、泰鼎 - KY、金像電、潤泰新、中壽、偉詮電、凌陽、潤泰全；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，聯電、長榮航、富邦金、新光金、同欣電、裕民、友達、光磊、景碩、萬海。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天台股大盤走勢，反映全台疫情變化的不確定因素，市場對台股走勢看法趨保守，導致成交量能萎縮；證券分析師黃漢成指出，台股今天成交量能萎縮，顯示上檔壓力仍大。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
聯電2303遠東新1402台積電2330華邦電2344佳世達2352金像電2368偉詮電2436京元電子2449長榮航2618臺企銀2834富邦金2881國泰金2882開發金2883新光金2888潤泰全2915日月光投控3711同欣電6271美利達9914潤泰新9945
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞