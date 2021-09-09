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太陽能案場需求大爆發 中保科提供周界管理解決方案創佳績

鉅亨網記者張欽發 台北
中保科在全台協助太陽能廠建置大型場域安全監控系統。(圖：中保科提供)
中保科在全台協助太陽能廠建置大型場域安全監控系統。(圖：中保科提供)
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中保科太陽能智慧城市

中保科 (9917-TW) 積極布局綠色經濟，對氣候變遷議題高度重視，加上企業在中南部建設太陽能廠種電需求大增，也帶動中保科技在太陽能廠案場管理解決方案的商機。

中保科對於太陽能廠案場的管理案簽約數，過去每年約有 10 件，中保科技智慧城市本部執行長周興國分析，但隨著減碳意識高漲，太陽能新案場紛紛成立，今年 8、9 月案場量大爆發，中保科光是 9 月就取得 3 件合約，主要內容在協助外商能源公司，在彰化、雲林與台南三處的太陽能案導入大型場域周界管理解決方案。

周興國表示，太陽能廠幅員廣大，管理不便，且近期銅價高漲，電纜偷竊案件頻傳，讓許多客戶紛紛詢問大型案場周界安全解決方案，中保科技是市場唯一具備一條龍整合能力，可以協助規劃從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、NVR（網路監控系統）、車牌辨識系統等，成案金額百萬至千萬元不等。

同時，除了落實太陽能廠周界安全案場，中保科技近期在科技園區的智慧安全監控管理開發服務再創佳績，新竹縣竹北市 AI 智慧園區就是落實智慧城市的新典範，該園區日前竣工啟用。

中保科技承攬弱電監控平台系統，透過智慧共桿裝設空氣監測系統，偵測空氣品質 AQI 指數，包含懸浮微粒、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）等，將監測資訊傳送物聯網系統，提供給管理者示警及污染源參考，同時自動把數據傳送到科學區內電子看板，讓路人都可隨時查看。而智慧路燈系統則能因應不同環境偵測到現場照度，判斷燈具做啟閉、故障報修功能。

中興保全科技及其子公司 8 月合併營收為 11 億 2711 萬元。2021 年累計合併營收為 92 億 4072 萬元，較去年度同期 (累計合併營收 89 億 8490 萬元) 增加 2 億 5582 萬元，成長 2.85%。

 

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