 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

華碩8月品牌營收425億元月增23% 創同期新高

鉅亨網記者劉韋廷 台北
華碩8月品牌營收425億元月增23%，創歷年同期新高。(鉅亨網資料照)
華碩8月品牌營收425億元月增23%，創歷年同期新高。(鉅亨網資料照)
Tag
華碩筆電品牌PC個人電腦微星

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收，單月品牌營收達 424.56 億元，月增 23.46%、年增 5.33%，創同期新高，今年前 8 月品牌合併營收 3052.19 億元，年增 37.65%。

華碩看好，隨旺季需求增溫、Windows 11 筆電新品上市、供應鏈產出增加，9 月、第四季營收可望保持成長。

華碩表示，第三季筆電需求續強、第四季能見度也高，筆電出貨量將保持成長，季增 15-20%、年增 10%，零組件與周邊產品出貨則將季減 5-10%，但對比去年仍年增 10%。

華碩進一步指出，進入傳統旺季，加上各國解封，預期筆電需求將由電競、商用接棒，目前在手訂單維持高檔，樂觀全年營運將優於去年，內部也以全年出貨 2400 萬台為目標，並未下修，明年也已訂下積極成長目標。

通路庫存方面，華碩觀察，除美國市場已回到疫情前水準外，其餘市場通路庫存仍不及過往 10-12 周正常庫存一半，因此仍看好需求。

法人估，華碩第三季品牌營收可望再優於第二季，達約 1200-1300 億元、季增約 5%。

另一方面，電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今(9)日也公布 8 月營收，受惠筆電、主板、顯卡需求暢旺，單月營收改寫歷史新高，達約 184.79 億元，月增 27.2%、年增 39.2%，累積今年前 8 個月營收達 1273.31 億元，年增 40%，也是歷年同期新高。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
華碩2357微星2377
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞