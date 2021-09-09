華碩8月品牌營收425億元月增23% 創同期新高

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收，單月品牌營收達 424.56 億元，月增 23.46%、年增 5.33%，創同期新高，今年前 8 月品牌合併營收 3052.19 億元，年增 37.65%。

華碩看好，隨旺季需求增溫、Windows 11 筆電新品上市、供應鏈產出增加，9 月、第四季營收可望保持成長。

華碩表示，第三季筆電需求續強、第四季能見度也高，筆電出貨量將保持成長，季增 15-20%、年增 10%，零組件與周邊產品出貨則將季減 5-10%，但對比去年仍年增 10%。

華碩進一步指出，進入傳統旺季，加上各國解封，預期筆電需求將由電競、商用接棒，目前在手訂單維持高檔，樂觀全年營運將優於去年，內部也以全年出貨 2400 萬台為目標，並未下修，明年也已訂下積極成長目標。

通路庫存方面，華碩觀察，除美國市場已回到疫情前水準外，其餘市場通路庫存仍不及過往 10-12 周正常庫存一半，因此仍看好需求。

法人估，華碩第三季品牌營收可望再優於第二季，達約 1200-1300 億元、季增約 5%。

另一方面，電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今(9)日也公布 8 月營收，受惠筆電、主板、顯卡需求暢旺，單月營收改寫歷史新高，達約 184.79 億元，月增 27.2%、年增 39.2%，累積今年前 8 個月營收達 1273.31 億元，年增 40%，也是歷年同期新高。