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2021台灣國際智慧能源週 改至12/8至12/10舉辦

鉅亨網記者魏志豪 台北
台灣總統蔡英文出席2020台灣國際智慧能源週。(鉅亨網資料照)
台灣總統蔡英文出席2020台灣國際智慧能源週。(鉅亨網資料照)
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台灣新能源太陽光電風電SEMI外貿協會

SEMI 與外貿協會 (TAITRA) 今 (9) 日宣布，全台最具指標的能源產業交流平台 Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週，將改期至 12 月 8 日至 12 月 10 日，展覽規劃以四大主題展出，參展攤位數年增 30%，達 635 個攤位以上，創下歷史新高，可望助攻台灣淨零轉型，搶攻綠色兆元商機。

此次展區規劃為「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用展」、「台灣國際氫能與燃料電池展」四大主題，並擴增特色專區與搭配五大再生能源主題國際論壇，掌握再生能源產業趨勢。

據工研院最新調研，2020 年全球太陽光電、風力發電與儲能市場市場規模達 2794 億美元，年增近 21%，預估至 2023 年，將達 3412 億美元，而台灣也預計在 2025 年前建置 27GW 的再生能源，可望創造 24 萬個就業機會，商機達新台幣 2.2 兆元。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球淨零轉型目標勢不可擋，目前已有超過 120 個國家，提出 2050 年前達成淨零排放的目標，國際大型品牌商也紛紛加入 RE100 倡議、響應淨零排放的承諾。

SEMI 為協助再生能源產業率先發展新技術、建立全新運營模式，Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週為絕佳平台，盼能協助廠商在全球新局勢中把握關鍵地位。

外貿協會秘書長林芳苗指出，推動零碳轉型及導入再生能源，已是各大企業必須面對的關鍵議題，而貿協除致力推動我國對外貿易，也隨時關注碳稅、環保等影響產業出口的相關措施，此次透過展會活動，不僅可推廣再生能源應用，也協助業者無縫接軌國際市場，開拓全球商機。

聯合再生 (3576-TW) 董事長洪傳獻也說明，台灣政府 2025 年再生能源發電占比 20% 的政策目標非常明確，落實後可有效減少碳排放及提升能源自主，公司擁有創能及儲能的全方位綠電解決方案，可配合政府的能源政策降低碳排放量及增加綠電供給做出顯著貢獻，落實綠能永續的目標。

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