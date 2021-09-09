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亞特蘭大Fed總裁：年內仍有望啟動Taper 但不會是在本月

鉅亨網編譯林薏禎
亞特蘭大Fed總裁：年內仍有望啟動Taper 但不會是在本月 (圖：AFP)
亞特蘭大Fed總裁：年內仍有望啟動Taper 但不會是在本月 (圖：AFP)
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Fed亞特蘭大TaperDelta經濟

既使疫情持續升溫，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為，聯準會 (Fed) 仍可能在年內做出縮減購債 (Taper) 決定，但不會是在本月利率會議。

波斯提克週四 (9 日) 接受華爾街日報訪問時稱道，近期經濟數據疲軟加上疫情升溫，代表著必須花費更多時間，才能做出削減經濟刺激的決定。

他說：「夏初時的強勁數據，讓我非常傾向於較預期更早縮減購債的決定，但最近的疲軟數據讓我了解到，也許還有考量的空間，但我依舊認為今年某個時間點放緩購債步伐是合適的。」

波斯提克預計，Fed 不會在 9 月 21 日至 22 日的利率會議上提出縮減購債的呼籲。

既使美國疫情升溫，波斯提克對經濟仍抱持樂觀態度，並稱就算沒有 Fed 的購債計畫支援，經濟也能維持良好運作，不過一旦真的需要展開縮減行動，快總比慢還要好，且整體行動時間不應超過 1 年。

波斯提克坦承，Delta 病毒確實拖累復甦力道，但沒有任何證據顯示經濟復甦已陷入停滯，甚至出現逆轉的狀況。

關於通膨前景，波斯提克認為當前的高通膨壓力將會減緩，惟花費時間會更長，但目前為止並未發現物價上漲進一步影響通膨預期的跡象。

他預計，Fed 將在 2022 年底首次上調聯邦基金利率範圍。

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