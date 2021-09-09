 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈稅收統計〉前8月稅收近2兆元 創歷年同期新高

鉅亨網記者郭幸宜 台北
根據財政部統計，前8月稅收近2兆元 創歷年同期新高。(鉅亨網資料照)
根據財政部統計，前8月稅收近2兆元 創歷年同期新高。(鉅亨網資料照)
Tag
稅收娛樂稅貨物稅疫情

財政部統計處今 (9) 日公布稅收統計，8 月實徵淨額共 1324 億元、年增 3.8%；累計前 8 月實徵淨額 1 兆 9360 億元、年增 23.5%，創歷年同期新高。

以個別稅目來看，8 月包括證交稅年增 99 億元、貨物稅年增 10 億元較多，但營業稅與綜所稅則分別比去年同期減少 29 億元、26 億元；統計前 8 月，營所稅增加 1740 億元、證交稅年增 1021 億元、營業稅增加 471 億元、貨物稅增加 139 億元較多。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年前 8 月包括總稅收、營所稅、營業稅、證交稅、關稅、遺產稅、房屋稅與牌照稅等稅收同步創歷史新高，但相較之下，娛樂稅則因疫情影響，前 8 月稅收僅 8 億元、較去年同期減少 24.8%。

陳玉豐進一步指出，受疫情警戒影響，導致娛樂稅從過去每月平均約 1.4 億到 1.5 億元驟降，其中 6 月稅收只剩 6800 萬元，7 月更大幅腰斬剩下 800 萬元，8 月雖因微解封回升至 2100 萬元，但仍較去年同期減少 85.6%。

另外，受疫情影響民眾減少外出與聚餐，油氣貨類 8 月稅收也減少 12 億元，菸酒稅 7、8 月稅收也分別有 1 成左右的減幅。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞