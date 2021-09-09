高端8月營收暴增衝上7.28億元創高 本季營運有望轉盈

高端疫苗 (6547-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收，受惠新冠疫苗開始出貨，單月營收一舉衝到 7.28 億元，創歷史新高，月增 1591 倍、年增 1280 倍，本季營運有望擺脫虧損。

高端前 8 月營收 7.32 億元，年增 257 倍，至 8 月底止，高端約完成 11 批、共 86.75 萬劑新冠疫苗，供給指揮中心作為公費疫苗使用，營收貢獻約 7.3 億元，依此估算，每劑價格約落在 840 元。

食藥署本周完成新一批高端疫苗封緘檢驗，約 8.69 萬劑。高端表示，依照向政府申請緊急使用授權的內容，目前都是出貨單劑量疫苗，價格較高，9 月也將以單劑量為主，待取得多劑量核可書後，再依照指揮中心需求出貨，價格會比單劑量低。

法人估，高端 9 月已出貨近 9 萬劑，營收貢獻約 7500 萬元，加上 8 月疫苗挹注，本季有望順利轉盈。

海外方面，高端目標在國際上取得 3-5 個授權許可，尤其美國與歐盟相當重要，力拚明年海外銷售量可達 1 億劑。目前則在巴拉圭進行三期臨床試驗，預計本季完成收案 1000 人、年底前取得期中分析數據。