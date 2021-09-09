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兆豐金拚利差 鎖定東協三國強攻海外聯貸

鉅亨網記者郭幸宜 台北
兆豐金拚利差 鎖定東協三國強攻海外聯貸。(圖：業者提供)
兆豐金拚利差 鎖定東協三國強攻海外聯貸。(圖：業者提供)
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兆豐金海外聯貸企金

兆豐金 (2886-TW) 今 (9) 日舉行線上法說，金控總經理胡光華說，在低利環境下，將繼續以「穩價增量」方式鞏固企金核心業務，同時鎖定新南向市場拓展海外業務，籌設越南海防代表處及金邊大金歐支行，未來拓點重點在越南、柬埔寨及泰國等三國。

胡光華表示，在企金業務的核心利基部分，將以「穩價增量」方式透過大型聯貸、都更危老土建融、供應鏈融資及簡化 OBU 交易流程來提升放款動能。

在海外市場部分，將籌設越南海防代表處及金邊大金歐支行，未來拓點重點在越南、柬埔寨及泰國。

胡光華指出，海外市場將鎖定國際聯貸進行衝刺，透過積極參與台商美國建廠、台商國際購併案及後疫情受益產業的聯貸商機，並善用海外信保基金推展中小企業業務，引介國內台商海外關聯企業運用海外信保基金以降低授信風險；另外海外房貸也是切入重點，將瞄準日本、菲律賓、柬埔寨與泰國等不動產交易熱區，爭取土建融與房貸業務提升利差。

兆豐銀海外分行今年前 8 月提存後盈餘較去年同期大增 73%，成長動能強勁，其中又以澳洲、美國及柬埔寨表現特別亮眼。

其中澳洲部分，因政府處理疫情得宜且推出刺激經濟措施，澳洲地區前 8 月獲利較去年成長 157%，成長力道強勁；美國則因疫後解封經濟復甦帶動恢復獲利，矽谷分行獲利成長 117%，洛杉磯分行也成長 17%。

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