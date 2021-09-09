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聯發科推6奈米迅鯤900T 新5G平板近期上市

鉅亨網記者魏志豪 台北
聯發科推6奈米迅鯤900T 。(圖:業者提供)
聯發科推6奈米迅鯤900T 。(圖:業者提供)
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聯發科平板台積電6奈米5G

聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日推新品迅鯤 900T，採用台積電(2330-TW)6 奈米製程，可望豐富產品組合，為平板及筆電廠打造強勁、輕薄且長效續航的行動裝置，搭載該產品的 5G 平板將在近期上市。

聯發科指出，近年行動裝置市場快速發展，消費者對平板功能和體驗日趨多元化，因此針對行動裝置推出迅鯤系列平台，整合計算、通信、多媒體、AI、遊戲、無線連接等多領域技術優勢，可望為裝置帶來強勁算力和超低功耗特性。

聯發科智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示，迅鯤平台為行動裝置提供堅實的算力基礎，公司將持續豐富迅鯤產品組合，擴展技術優勢，協助平板、筆電廠商打造卓越的行動計算產品。

聯發科補充，「迅」寓意快速、高效，「鯤」則意味著強大能量，該系列今年已推出為旗艦平板設計的迅鯤 1300T，此次發佈的迅鯤 900T 將為用戶帶來行若遊魚般的高性能體驗。

聯發科迅鯤 900T 採用八核 CPU 架構設計，包含 2 顆 Arm Cortex-A78 超強性能核心和 6 顆 Arm Cortex-A55 高能效核心，搭載 Arm Mali-G68 GPU 和 AI 處理器聯發科技 APU，可為裝置提供強勁的行動計算力。

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