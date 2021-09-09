股價噴漲！莫德納研發新冠、流感二合一疫苗

新冠變種病毒來勢洶洶，入秋之際的流感病毒亦蠢蠢欲動，週四 (9 日) 莫德納宣布研發預防新冠疫苗和流感的二合一疫苗，激勵其股價噴漲。

莫德納執行長 Stéphane Bancel 週四發表最新聲明稱：「本公司宣布開發了一種單劑量疫苗，同時結合對抗新冠病毒 (COVID-19) 和流感的增強劑，這是新型呼吸道疫苗專案跨出的第一步。我們在招募罕見疾病患者的項目上取得進展，個性化癌症疫苗試驗已全部完成。本公司相信，這只是資訊為基礎的醫藥新時代的開始。」

莫德納將這款新疫苗稱為 mRNA-1073，將 Moderna 目前新冠疫苗與與正開發中的流感疫苗相結合。

莫德納週四還宣布正在開發一種名為 mRNA-1365 的兒童疫苗，疫苗將能預防呼吸道融合病毒 (RSV) 和人類間質肺炎病毒 (hMPV) 感染。

市場人士表示，一針當兩針來打，讓民眾少挨一劑疫苗，對普羅大眾來說堪稱省時、便利，但目前訂價仍是未知數。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 噴漲逾 6%，暫報每股 448.29 美元。

莫德納已成功地推出基於 mRNA (信使核糖核酸) 技術的兩劑新冠疫苗，該疫苗於去年 12 月獲得美國食品藥物管理局的緊急使用授權。根據美國疾病管制中心 CDC 數據，在美國已接種超過 1.47 億次莫德納疫苗。