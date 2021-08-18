高端疫苗接種放寬至20歲 12-17歲BNT、莫德納都可選

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (18) 日表示，第六輪 COVID-19 疫苗預約截止，總計 41.9 萬人，將於 8/23 起開放施打，同時增開 35 至 20 歲民眾預約高端疫苗。此外，12 至 17 歲青少年未來不只可打 BNT 疫苗，指揮中心也將開放莫德納疫苗，供學生選擇。

陳時中指出，疾管署已向食藥署提出放寬莫德納疫苗適應症，增列 12 歲到 17 歲的青少年族群為使用對象。相關審查差不多審完了，後續會請專家小組看如何應用，他認為，交互應用是有必要，但不是指混打。

陳時中表示，根據目前規劃，開學後只要有 BNT 疫苗抵台，就會開放學生族群來施打，未來也會多了一個莫德納的選擇，但相關疫苗分配狀況還是要根據到貨量而定。

指揮中心表示，公費疫苗預約平台自 8/16 起，已開放高端疫苗預約，至今天 12 點截止，總計約 41.9 萬人完成預約，並將於 8/23 至 8/29 施打。

為讓疫苗資源有效利用，將自 8/18 至 8/20 中午 12 點止，增加開放 8/13 前意願登記，且為 35 至 20 歲 (含) 民眾預約，估計約有 29.8 萬人。增開對象同樣預定於 8/23 至 8/29 施打。