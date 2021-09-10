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荷包最冷寒冬！美天然氣價格飆漲 取暖成本恐邁向13年高點 生產商股價看俏

鉅亨網編譯許家華
荷包最冷寒冬！美天然氣價格飆漲 取暖成本恐邁向13年高點 生產商股價看俏 (圖片:AFP)
荷包最冷寒冬！美天然氣價格飆漲 取暖成本恐邁向13年高點 生產商股價看俏 (圖片:AFP)
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天然氣颶風取暖美股

美國今年天然氣價格飆漲一倍，預計漲勢仍會持續，大眾可能迎來 13 年來取暖費用最昂貴的冬季。

美國的天然氣資源豐富，而且多年來一直處於低價，因此今年的漲價趨勢令人瞠目結舌，天然氣股也順勢水漲船高，例如 EQT(EQT-US)、Range Resources (RRC-US)、Cabot Oil & Gas (COG-US)，以及 Antero Resources (AR-US)。

期貨市場上，10  月交割的天然氣期貨價格週四上漲 2.4%，收每百萬 Btu 5.031 美元，創 2014 年 2 月以來首次收盤突破 5 美元

除了電力和取暖需求，天然氣還是一種重要的原料，用於化學品、化肥、紙張和玻璃等產品的加工。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，多年來天然氣不曾有供應緊繃的問題。

天然氣如今陷入供應減少和需求上升的完美風暴中。首先是前所未有的高溫刺激了美國各地的空調需求，尤其是在西北部。因此，關鍵的夏季挹注期，為冬季準備的天然氣儲存量變少。

接著，若冬季較正常狀態還要寒冷，價格可能就會再往上跳漲。高盛分析師指出，若冬季溫度接近均值或較均值寒冷，都可能引發價格飆升，「從而導致天然氣高於每百萬 Btu 10 美元，以破壞需求。」天然氣價格曾在 2008 年飆升至這樣的水準。

Kilduff 表示，天然氣與經濟緊密相連，長期以來低廉的價格令人無關痛癢，但如今公用事業必須支付更高成本，以實時定價支付天然氣費用的客戶也將負擔更高成本。「你很快就可以看到天然氣漲至 6 美元，接著 8 到 10 美元都有可能，任何初期寒冬都會讓這件事發生。」

天然氣價格的上漲壓力是全球性的，且因為美國屬出口國，北美的價格現在更加受到其他市場價格的影響。

”Cheniere Energy 執行長 Jack Fusco 表示，「過去整整一年的新冠疫情期，我們看到了這一切，當時全球各地天然氣價格都是 2 美元，美國、歐洲和亞洲都是 2 美元。隨著經濟開始復甦，各國和全球各企業也將天然氣當作清潔能源傳輸的首選燃料，導致需求飆升。」

Fusco 表示，現在同樣的天然氣，在美國要價 5 美元，而歐洲和亞洲要價 20 美元或以上。他提到，自家公司 (出口液態天然氣) 未來 20 年 90% 的天然氣產量已經售罄。

屋漏偏逢連夜雨，颶風艾達襲擊墨西哥灣後，根據美國安全與環境執法局 (BSEE) 週四晚間估計，墨西哥灣  77.25% 的天然氣生產仍處於關閉狀態。EIA 估計，美國天然氣庫存水準仍較 5 年均線低 7.4%，且較去年同期的庫存水準下降 16.8%。

 需求上升、庫存下降，這樣的動力吸引投資者湧向天然氣生產商股，以及美國天然氣基金 ETF。

美國拜登政府敦促電力市場提高對再生能源的依賴，這讓天然氣價格飆升。白宮週三呼籲，盼 2050 年前太陽能可為近 50% 電網供電，目前太陽能發電僅佔電力供應的 3%。

但未來幾年，天然氣可能仍是重要的燃料。EIA 短期展望報告中提到，天然氣發電可能佔今年發電份額的 35%，2022 年則佔 34%。美政府預測，今年天然氣的平均價格將為每百萬 Btu 4.69 美元

但 EIA 表示，由於可再生能源和煤炭預期增加，明年用來發電的天然氣份額可能下降。

EIA 報告指出，由於天然氣價格預期上漲，煤炭發電的預測份額將從 2020 年的 20% 上升，至 2021 年和 2022 年約達 24%。

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