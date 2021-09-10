呼籲員工全力對抗晶片短缺 馬斯克：本季末正出現特斯拉史上最大交車潮

路透周四 (9 日) 取得的特斯拉內部信顯示，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克呼籲員工加足馬力面對近期的晶片短缺，並稱本季末正出現特斯拉歷史上最大交車潮，暗示第三季交車量有望達成交車目標。

馬斯克表示：「我們 (和整個汽車業一樣) 在第三季季初面臨嚴重的零件短缺，到了季末的交車量高得非常不尋常。這是特斯拉歷史上最大交車潮。特斯拉製造了許多缺少零件的汽車，需要稍後補上。」

特斯拉第二季出現創紀錄交車量，不過馬斯克 7 月曾表示，今年剩餘時間的交車狀況將取決於全球晶片短缺的情況，目前缺貨的情勢仍相當嚴重。過去馬斯克幾乎每季末都會向員工發送內部信件，敦促員工提高交車量，並暗示其交車目標與狀況。

特斯拉近期開始在北美國銷售裝配不同版本的 Model 3 車款，其中一些採用磷酸鋰鐵電池 (LFP)，據稱這將有助於推動該公司電動車交貨。目前特斯拉中國製的 Model 3 與 Model Y 多使用磷酸鋰鐵電池，並出口到歐洲等其他國家。

特斯拉表示， 客戶若購買選擇配備磷酸鋰鐵電池的新款 Model 3 ，將會比原先預期提前交車。該公司說道：「由於零件供給有限和客戶需求強勁，我們正在向北美推出 Model 3 Standard Range Plus 版本，該車型先前已在歐洲、亞洲發佈。」