鋁價登13年高點後將續漲？市場看法分兩派

在供應吃緊、物流阻塞與需求激增的情況下，基本金屬市場颳起一股漲價旋風，鋁價攀至 13 年高點，有分析師認為價格還會更進一步上漲，但另一派人則認為漲勢已見頂，恐怕會快速回落。

倫敦金屬交易所（LEM）鋁價一度上漲 1.9% 至每噸 2,848 美元，創下 13 年新高，除了中國生產限制外，投資人也擔心幾內亞的政變可能會使鋁土礦供應吃緊，進一步推高鋁價。

自上周以來，高盛集團（Goldman Sachs）與花旗集團（Citigroup）皆上調對鋁價的預期，托克集團（Trafigura Group）表示，由於需求旺盛與生產缺口擴大，鋁價正往歷史新高邁進。

中銀國際環球商品有限公司（BOCI Global commodities Ltd.）大宗商品主管 Xiao Fu 表示，中國的干預在工業金屬市場產生不同影響，自開始出售國家儲備金屬抑制價格以來，銅價已經走低，且銅的投機部位一直呈現下降趨勢，投資者的興趣已轉移到其他市場，目前鋁可能是首選。

目前已有跡象表明，大宗商品熱潮正在重塑消費模式。日本最大空調生產商大金工業（Daikin）計畫到 2025 年用鋁取代一半的銅。

不過隨著鋁價今年飆升 43%，對銅的成本競正力正在迅速下降，消費者可能希望透過替代品來避免工業金屬與大宗商品市場飆漲而帶來的衝擊。

中國有色金屬工業協會（China Nonferrous Metals Association）認為，鋁價這波漲勢可能埋下滅亡的種子。該協會上周表示，供應並未明顯短缺，消費也不足以支撐如此高的價格，一旦高價削弱需求與替代性產品出現，鋁價恐怕會快速回落。

Harbor Intelligence 總經理 Jorge Vazquez 認同上述觀點，他表示需求動能已過周期性高峰，中國的結構性需求正在減弱，經濟衰退或金融危機的危險越來越大，「目前的需求成長就像打了類固醇，收場可能難看。」

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