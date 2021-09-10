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全球第三大貨櫃集團達飛開第一槍 即日起即期報價凍漲

鉅亨網編譯張博翔
北美航線主要航運商首開第一槍！達飛海運宣布運價停漲至明年2月（圖：AFP）
北美航線主要航運商首開第一槍！達飛海運宣布運價停漲至明年2月（圖：AFP）
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航運運價達飛海運長榮陽明北美航線

全球第三大、北美航線主要航運商達飛海運 (CMA CGM) 周四 (9 日) 無預警宣布，考量長期客戶關係，即日起至明年 2 月止，旗下所有子公司即期（現貨）運價凍漲。達飛是過去一年海運報價暴漲之後，第一家宣布凍漲的業者，恐進一步影響運價漲勢。

達飛在聲明中表示，航運業正處於前所未有的情勢，儘管預期運價上漲趨勢未來幾個月內仍會持續，但集團已決定暫停旗下所有子公司運費漲價，維持與客戶的長期關係。

達飛海運表示，此次暫停漲價的決定，適用即期運價，並將持續至 2022 年 2 月 1 日。該集團旗下包含達飛海運、CNC、Containerships、Mercosul、ANL 與 APL。

達飛海運與中遠海和長榮 (2603-TW) 都是海洋聯盟的成員。據 Alphaliner 數據，海洋聯盟是北美航線最大的參與者，三家業者市占率總共 37.8%，聯盟成員共用船隻，但價格和運量分開制定。達飛航運也是全球第三大貨櫃運輸公司，往來於 150 個國家、共 400 多個港口、170 條航線上。

近期隨著中國為了遏制疫情蔓延，關閉幾處重要裝卸港口，進一步加劇航運壅塞現象。由於港口堵塞、供應鏈中斷和需求激增，航運現貨運價已達前所未有的水準。

據研調德魯里報告顯示，截至 9 月 9 日上海至洛杉磯的現貨運價達 11568 美元，年增 199%，而上海至鹿特丹為 14287 美元，年增 564%。然而，如今北美航線主要業者之一的達飛海運宣布暫停運價上漲，恐進一步影響運價漲勢。

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