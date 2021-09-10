中光電迎旺季 9月節能產品出貨看增1成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 在旺季需求、遞延產品出貨帶動下，8 月電視產品出貨大增，推升單月營收續創今年單月次高紀錄，展望 9 月，中光電認為，在料況趨緩、高單價產品出貨增溫下，兩大產品出貨都將成長，其中，節能產品出貨量可望月增 1 成以上。

中光電 8 月合併營收 41.37 億元，月增 2.9%、年增 6.1%，為今年單月次高，累計今年前 8 個月營收達 298.31 億元，年增 12.1%。

中光電統計 8 月影像產品出貨達 5.9 萬台、月減 8%，不過整體高階 Pro-AV、教育行業應用產品出貨持續成長，也帶動平均單價 (ASP) 年增 11%，展望 9 月，看好在季底效應、料況緩解下，出貨也將逐步回升。

節能產品方面，中光電指出，電視、PID、筆電機種持續受惠宅經濟、教育需求，8 月節能產品出貨月增 7%，預期 9 月在旺季需求帶動，加上評估目前船艙、料況，整體出貨量可望保持成長，月增 1 成以上。

展望本季，中光電預期，旗下影像、節能兩大產品線進入傳統旺季，本季出貨量都可望季增約 1 成，其中，電視在遞延訂單出貨挹注下，第三季出貨將季增約 3 成，也維持全年兩大產品線出貨年增 1-2 成目標，越南二廠同樣將依原計畫在今年底前動工，初期鎖定生產電視產品。