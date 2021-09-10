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IKKA結盟美商矽磊 搶攻中國智能家電市場

鉅亨網記者王莞甯 台北
IKKA董事長胡湘麒。(鉅亨網資料照)
IKKA董事長胡湘麒。(鉅亨網資料照)
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家電ikka電動車日商能率

能率集團旗下第一化成控股 IKKA-KY(2250-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收 2.96 億元，月減 7.05%，年增 0.69%，為 3 個月來低點，IKKA 也宣布，將結合美商矽磊科技 NeuronBasic 開發 AI 智能家電模組，搶攻中國智能家電市場。

IKKA 說明，8 月營收較上月下滑主要是因適逢日本盂蘭盆節連假，事實上，近年來日系汽車營運成長加上電動車加速拓展，汽車產品持續積極發展中，同時，家電產品占營收比重已有 20%，是另一重點發展領域。

IKKA 目前家電主力產品為免治馬桶，隨著疫情影響帶動高階感應式免治馬桶需求大幅增加，看好至年底能對營收貢獻可期。

除了車用和家電產品，IKKA 看好智能家電的成長潛力，今日也宣布將攜手美商矽磊科技，搶攻中國智能家電市場，矽磊將提供 AI 智能晶片 NB1001 搭配 IKKA 製造工藝合作開發相關產品，免治馬桶將是首發項目。

IKKA 說明，現有最先進的免治馬桶各項自動功能，大多利用紅外線、毫米波雷達進行感測，但於實際使用中，容易受到外在環境造成訊號干擾，若透過 AI 晶片 NB1001 學習功能，可於多項感測 (手勢、動作)、節能等發揮更多自動應用，後續也將再拓展至其他不同領域的智能家電產品。

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