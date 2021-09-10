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【龍哥講股教室】台股正式止跌 速度就是未來、高速傳輸就是未來

蘇建豐分析師(永誠國際投顧)
【龍哥講股教室】台股正式止跌 速度就是未來、高速傳輸就是未來。(圖:shutterstock)
【龍哥講股教室】台股正式止跌 速度就是未來、高速傳輸就是未來。(圖:shutterstock)
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蘇建豐永誠國際投顧台股

台股站上 17319 點有正式止跌訊號，今天這根紅 K 棒算是關鍵表態 K 棒，下周有機會持續攻集，目標前高 18034 點，盤勢止穩，籌碼穩定的個股就是會攻擊，看看創惟 (6104-TW)，威鋒電子(6756-TW)，世芯(3661-TW)，祥碩(5269-TW)，景碩(3189-TW) 等，一切盡在不言中。

台股 8 月份大跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，再來台股大幅度反彈，龍哥一樣沒有預估到這麼強勢，不過尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬；選擇權四大核心策略連續賺 3X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

航運：

航運基本面沒有問題，等待技術面的轉強，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW) 醞釀止跌，以長榮為例，股價站上 125.5 元，有正式止跌訊號，不過月線反壓屬於反彈行情，反彈到 133~137 元就容易有壓力，搶反彈的話，操作手腳要快，停損停利要設好，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

鋼鐵：

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天。指標股看中鋼 (2002-TW) 股價過 38.5 元有底部型態，鋼鐵股春天來了，觀察大成鋼 (2027-TW)，精鋼 (1584-TW)，中鴻 (2014-TW) 等等。
 
電子：

MCU 猛虎新唐 (4919-TW) 虎落平陽被犬欺，上週龍哥公開告訴大家已經把新唐出清，把資金轉到搶錢計畫的新主力股，上週賣 169 元，這周最低來到 128 元，一張相差 41 元，有沒有賣股票，績效會差很多，這兩天投信開始獲利放口袋，小心結帳賣壓，這時候當然不能去接刀子，何時還能再操作新唐？建議大家每天鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。 

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。
 
台股指標看半導體概念，手機以及車用；可以觀察可以觀察聯電 (2303-TW)、漢磊 (3707-TW)，欣興 (3037-TW) ，台光電 (2383-TW)， 全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW) 等，例如，接下來 iphone 要發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，宏捷科 (8086-TW) 是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料，開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利。

聯電 (2303-TW) 未來展望佳，未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，龍哥在 8/23 告訴大家，聯電股價跟著大盤修正到季線附近，站回月線要再度挑戰前波高點，聯電後面是不是創高了，再度驗證，這才叫做領先市場，未來還是看漲。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看景碩 (3189-TW) 股價創下近期新高，再度驗證，搶錢計畫第一檔順利開胡，直接大獲利，一切盡在不言中，股價拉回到月線，投信持續買超，這就是籌碼穩定股。

營收飆速王，龍哥很早就公開是 LED 驅動 IC 的聚積 (3527-TW)，Mini LED 應用為 TV 和 APPLE 筆電和平板，長期趨勢看好，賣一顆 LED 就需要一個驅動 IC，所以 LED 賣越多，聚積就賺越多；龍哥從 150 元推薦操作，最高漲到 279 元，大漲 80%，了解產業面，領先市場提早佈局就可以簡單獲利，股價拉回到月線附近，外資一路買，籌碼穩定；另外還可以觀察，惠特 (6706-TW)，一詮 (2486-TW)。 

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，法人佈局 M31(6643-TW)，創惟 (6104-TW)，晶焱 (6411-TW)，矽力 (6415-TW)，創意 (3443-TW)，智原 (3035-TW)，信樺 (5274-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，譜瑞 (4966-TW)，祥碩 (5269-TW)，世芯 (3661-TW) 等；可以多留意高速傳輸 IC，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，另外多觀察電源管理 IC 以及矽智財的部分，IC 設計有很多寶藏，大家要多做功課。

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，美琪瑪 (4721-TW) 大漲後，要測試月線支撐，好好觀察下一次的買點，還可以注意康普 (4739-TW) 與聚和 (6509-TW) 的輪漲。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。

搶錢計畫持續搶錢，跟著龍哥一起搶錢，搶錢計畫第四檔獵豹速度和第五檔矽智財之王，一次搶兩檔的錢，跟上腳步。

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