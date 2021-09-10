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iPhone拉貨旺季到 台積電8月營收1374億元 寫歷史次高

鉅亨網記者林薏茹 台北
iPhone拉貨旺季到 台積電8月營收1374億元 月增1成寫歷史次高。(圖：AFP)
iPhone拉貨旺季到 台積電8月營收1374億元 月增1成寫歷史次高。(圖：AFP)
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台積電晶圓代工半導體蘋果iPhone

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 1374.27 億元，受惠蘋果 iPhone 新機進入拉貨旺季，出貨增溫，帶動營收月增 10.3%，年增 11.8%，改寫歷史次高；前 8 月累計營收 9965.4 億元，年增 17.2%。

以財測數字推算，法人看好，台積電 9 月營收可望再締新猷，有機會衝破 1500 億元大關。

台積電財測估，第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，將續創高，以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，第三季營收估 4073.4-4157.1 億元；毛利率估 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%。

台積電第三季受惠 5 奈米、7 奈米等先進製程應用驅動，四大平台包括智慧型手機、高效運算、物聯網與車用需求同步強勁。

台積電日前通知客戶全面調漲代工價格，除 7 奈米以下先進製程調漲 7-9% 外，其餘成熟製程漲幅都達到雙位數；在台積電跟進漲價下，外資近來相繼喊買台積電並上調目標價。

美系外資認為，晶圓代工產能供不應求情況將可延續到 2023 年，看好台積電明、後年代工價格將逐年調漲。

外資並看好，受惠晶圓價格上漲、客戶需求持穩，將推升台積電獲利表現，上修明年資本支出預估值，明年、2023 年分別上修至 380、400 億美元

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