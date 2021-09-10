矽力-KY 8月營收19.11億元 連三月創新高 祥碩寫同期次高

千金股矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收，達 19.11 億、5.67 億元，其中，矽力受惠電源管理晶片持續缺貨、取得產能增加，營收已連三個月創新高，祥碩也寫同期次高。

矽力 8 月營收 19.11 億元，月增 0.68%，年增 60.55%，累計前 8 月營收 132.55 億元，年增 55.92%；祥碩 8 月營收 5.67 億元，月減 14.11%，年增 16.15%，累計前 8 月營收 2.58 億元，年增 22.58%。

展望下半年，矽力隨著汽車、運算、通訊等新品陸續放量，加上既有產品維持供不應求，下半年營收可望較上半年成長 10% 以上，且隨著 G3 新平台製程的產品比重提升、高階產品比重增加，毛利率高標也從 50% 調升至 53%。

矽力今年全年總產能也較去年增加 20%，儘管下半年成長仍受限產能吃緊，不過，全年營收仍可逐季成長，獲利也可望跟著提升，外資估，矽力今年每股純益將衝上 59 元、創新高。

祥碩則受 ABF 載板缺貨影響，營收較上月、去年同期下滑，不過仍創下同期次高，外資也看好，祥碩本季為 AMD 代工的晶片組出貨將反彈，加上自有品牌產品持續在中國擴張，第三季營收季增約 30-35%，挑戰歷史第三高。