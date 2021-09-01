〈矽力法說〉下半年營收較上半年成長逾1成 調升毛利率高標至53%

股王矽力 - KY(6415-TW) 今 (1) 日召開法說會，展望下半年，董事長陳偉表示，受惠汽車、運算、通訊等新品陸續放量，加上既有產品維持供不應求，下半年營收可望較上半年成長 10% 以上，且隨著 G3 平台製程的產品比重提升、高階產品比重增加，毛利率高標也從 50% 調升至 53%。

矽力第二季毛利率衝上歷史次高，達 53.9%，陳偉說明，由於產能供不應求，因此將資源著重在高階的工控、消費及網通產品，新品如數據中心等也持續導入客戶端，推升整體毛利率優於預期。

矽力採 Virtual IDM 模式，以自有製程技術生產晶片，目前採用新世代 G3 平台的產品，占整體出貨量約 25%，預期下半年隨著 G3 平台產能增加，出貨比重將超過 30%，不僅有助長期毛利率提升，也可將有限產能利用極大化。

陳偉此次也上調整體毛利率目標區間，從原先的 45-50%，調升至 48-53%，強調目前晶圓代工廠漲價對公司影響相對小，部分原因也是高階客戶願意分擔漲價費用。

展望全年，陳偉指出，今年產能較去年增加 20%，儘管下半年成長仍受限產能吃緊，不過，全年營收仍可逐季成長，並達成年增 20-30% 的目標，也會盡量將產品聚焦高階產品。

細分各產品，陳偉補充，手機快充產品已逐漸放量，預計 100W 以上的新品將在第四季開始出貨，商用筆電及伺服器需求也依舊暢旺，而整體消費市場儘管不景氣，但公司客戶屬於產業龍頭，具定價能力，因此公司消費產品仍有助營收及毛利成長。