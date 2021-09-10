〈茂林法說〉下半年營運保守看 估全年持平去年

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (10) 日舉辦法說會，展望下半年，執行長暨總經理蔡宗霖認為，考量供應鏈料況影響，對下半年營運持謹慎保守態度，第三季將持平第二季，第四季也估與第三季相當，全年營運將與去年持平。

蔡宗霖表示，今年整體營運相對平穩，第二季毛利率下滑主要是受原物料成本、產品組合不同影響，其中，大尺寸產品需求不如預期，連帶影響產能利用率，目前仍靜待客戶下半年新品發表。

法人也關注缺料影響，蔡宗霖指出，茂林料況取得一切正常，但受限客戶端其他配合材料，包含 IC、面板等零組件短缺，造成部分產品出貨不如預期，但茂林本身仍將積極滿足客戶需求。

從各產品來看，蔡宗霖指出，IT 產品需求穩定，下半年客戶也有新機種推出，動能穩健，大尺寸電視則受越南、馬來西亞、墨西哥等地疫情，上半年出貨放緩，下半年也持平看待。

展望全年，蔡宗霖表示，受疫情、供應鏈長短料影響，認為今年季度營運變化不大，對營運持謹慎保守看法，將持續強化生產效率、良率，提升毛利率，對於成本上漲，目前也未有漲價計畫。

營收比重方面，茂林今年上半年 IT 產品占比達 76% 最高，消費性產品、穿戴裝置則各占 10%、9%，以電視為主的顯示器比重則降至約 5%。

茂林 - KY 8 月營收則達 8.95 億元，月減 5.3%、年減 16.9%，累計今年前 8 個月營收達 72.4 億元，年增 10.9%。