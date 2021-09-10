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〈鉅亨幣圈理財〉開始買幣前,你不可忽略的認證流程

鉅亨台北資料中心
開始買幣前,你不可忽略的認證流程
開始買幣前,你不可忽略的認證流程
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幣圈理財虛擬貨幣加密貨幣幣安認證開戶

若你已經在幣安交易所透過手機或是 mail 註冊帳號之後，若尚未註冊可以先看這篇如何註冊幣安帳號，今天來教大家如何進一步做兩項認證：「帳戶」與「身分」的認證，以確保帳戶與交易的安全，（特別提示：2021 年 10 月起必須完成初級與中級認證才能做交易）

* 叮嚀: 在開始進行認證之前，建議你先準備好 (1) 身分證件正反面的圖檔 (2) 具有視訊鏡頭的電腦或是手機，準備好後就跟著下面步驟進行兩種認證程序

(1)    首先，用註冊好的帳號密碼登錄幣安網站或 APP，登錄後點選畫面右上方的小人圖示下拉選單，先選擇 [帳戶安全] 進入後進行兩項安全認證功能開啟 (手機號碼驗證)(電子郵件地址驗證)

(2)    接著再回到幣安首頁一樣點選右上方的小人圖示，下拉選單選擇 [身分認證] （特別提示：2021 年 10 月起必須完成初級與中級認證才能做交易）
 

進入後依序完成 (基礎認證) (中級認證) ，幣安目前的身份認證級別，分為基礎認證、中級認證、高級認證。基礎認證只需輸入簡單的個人資訊，像是姓名、生日、與身分證件一致的地址等；中級認證需上傳身份證件照片以及自拍肖像照；高級認證則需透過帳單驗證實體本人帳單地址。
 

小編示範一下 (中級認證) 的操作流程，會需要上傳身分證件圖檔跟開啟拍照與臉部辨識功能
首先進行國籍與姓名, 地區等資料輸入
 

選擇證件形式 (身分證 / 護照 / 駕照) 三擇一，這裡選擇身分證，使用先前已準備好的身分證件正反面的圖檔進行證件上傳
 

下一步，使用有視訊鏡頭的電腦或是手機，進行自拍照拍攝上傳
 

最後系統會進行幣安人臉智能辨識，只要配合螢幕上的指示即可
 
完成以上的步驟相關認證就告一段落，就可以放心進行交易了!

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