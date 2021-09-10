〈鉅亨幣圈理財〉開始買幣前,你不可忽略的認證流程

若你已經在幣安交易所透過手機或是 mail 註冊帳號之後，若尚未註冊可以先看這篇如何註冊幣安帳號，今天來教大家如何進一步做兩項認證：「帳戶」與「身分」的認證，以確保帳戶與交易的安全，（特別提示：2021 年 10 月起必須完成初級與中級認證才能做交易）

* 叮嚀: 在開始進行認證之前，建議你先準備好 (1) 身分證件正反面的圖檔 (2) 具有視訊鏡頭的電腦或是手機，準備好後就跟著下面步驟進行兩種認證程序

(1) 首先，用註冊好的帳號密碼登錄幣安網站或 APP，登錄後點選畫面右上方的小人圖示下拉選單，先選擇 [帳戶安全] 進入後進行兩項安全認證功能開啟 (手機號碼驗證)(電子郵件地址驗證)

(2) 接著再回到幣安首頁一樣點選右上方的小人圖示，下拉選單選擇 [身分認證] ，（特別提示：2021 年 10 月起必須完成初級與中級認證才能做交易）



進入後依序完成 (基礎認證) 與 (中級認證) ，幣安目前的身份認證級別，分為基礎認證、中級認證、高級認證。基礎認證只需輸入簡單的個人資訊，像是姓名、生日、與身分證件一致的地址等；中級認證需上傳身份證件照片以及自拍肖像照；高級認證則需透過帳單驗證實體本人帳單地址。



小編示範一下 (中級認證) 的操作流程，會需要上傳身分證件圖檔跟開啟拍照與臉部辨識功能

首先進行國籍與姓名, 地區等資料輸入



選擇證件形式 (身分證 / 護照 / 駕照) 三擇一，這裡選擇身分證，使用先前已準備好的身分證件正反面的圖檔進行證件上傳



下一步，使用有視訊鏡頭的電腦或是手機，進行自拍照拍攝上傳



最後系統會進行幣安人臉智能辨識，只要配合螢幕上的指示即可



完成以上的步驟相關認證就告一段落，就可以放心進行交易了!

迫不及待想買幣了嗎？現在透過鉅亨推薦專屬開戶網址註冊，再享 20% 手續費折扣優惠

恭喜您已學會如何在幣安註冊認證，我們還準備了一系列的教學文章：

〈鉅亨幣圈理財〉3 分鐘開好你的第一個虛擬貨幣交易所帳戶

〈鉅亨幣圈理財〉如何保護虛擬貨幣？幣安交易所手機安全驗證教學

〈鉅亨幣圈理財〉雙重保護帳戶更安心，幣安交易所谷歌 (Google Authenticator) 安全驗證教學

〈鉅亨幣圈理財〉幣安交易所的 KYC 身份驗證教學

〈鉅亨幣圈理財〉信用卡也能購買虛擬貨幣？（小額入金快狠準）

〈鉅亨幣圈理財〉用美元買虛擬貨幣，這樣做就對了！（大筆資金首推）

〈鉅亨幣圈理財〉你買他賣大公開！如何 C2C 向幣安優良賣家購幣