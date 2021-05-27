〈鉅亨幣圈理財〉在幣安交易所用美元買虛擬貨幣 這樣做就對了！

幣安支援美元大額入金，透過 SWIFT 進行國際美元銀行轉帳，最後將會按照 1:1 的比例，兌換為美元穩定幣 (BUSD)，存入您在幣安的帳戶。考量手續費成本，若單筆金額較大 (例如 1 萬美金以上)，則推薦此方式入金。

首先必須要通過 KYC 身份認證（如果還不知道如何認證，請至身份驗證教學），如果需要充值或提領超過 5000 美元，則需要完成居住地址驗證，本篇文章就先不多加闡述）

銀行匯款美元入金教學，本篇教學文章將為兩個部分進行 一、從幣安網站取得匯款資訊 二、前往銀行填寫海外匯款單

一、從幣安網站取得匯款資訊教學開始

第一步 登入幣安之後點選買幣，進入「銀行充值」

第二步 點選充值

第三步

幣種選擇 USD 充值方式選擇 SWIFT 後，點選繼續

第四步 填寫您要入金的金額（也就是您打算匯款的美元金額）之後按下繼續

這邊再提醒一下，您匯入多少的美元，最終都會 1:1 變成幣安發行的美元穩定幣 (BUSD)。

目前法幣入金，幣安是不會收取手續費的，只有在出金的時候才會收取 30 美元。不過當您去銀行申請海外匯款時，銀行還是會跟您收取手續費的（視每間銀行報價而定）。

＊幣圈用語小常識：

法幣：每個國家銀行所發行的法定貨幣，如美元、新台幣、港幣、歐元等。通常投資人還是會需要將虛擬貨幣轉換成法幣，才會視為是真正的獲利。

第五步 記下參考代碼

由於需要確認是由您本人匯款，因此要記下參考代碼，要填寫再海外匯款的申請單據上，當您記下之後，請點擊「確認」

第六步 請截圖保存畫面，到銀行填寫匯款單時會使用到。現在恭喜您完成在幣安平台電匯美元的第一階段，請您帶著截圖到銀行去填寫海外匯款申請書吧！

二、前往銀行填寫海外匯款單

進到銀行之後，請領取匯款單，填寫以下資訊

匯款金額，幣別填寫 US

填寫受款人資訊，國別填寫 US

填寫受款銀行資訊

在附註的地方，填寫幣安給你的參考代碼

接著請等待 2~4 天的工作日

圖片來源：幣安

恭喜您已學會用美元買虛擬貨幣的教學，我們還準備了一系列的教學文章：

〈鉅亨幣圈理財〉如何保護虛擬貨幣？幣安交易所手機安全驗證教學

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〈鉅亨幣圈理財〉幣安交易所的 KYC 身份驗證教學

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