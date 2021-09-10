中鋼8月營收417.13億元寫次高 9、10月可望創高

中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 417.13 億元，雖然月減 0.4%、但年增 61.5%，為歷史單月次高、同期新高；累計前 8 月營收 2968.66 億元，年增 47.7%，歷史同期新高。

而在進入「金九銀十」傳統用鋼旺季下，中鋼 9 月盤價重啟漲勢，下周開出的 10 月月盤及第四季季盤也可望開漲，量穩價揚下，月營收可望重返逐月創高的軌道。

中鋼表示，8 月盤價持平，雖然子公司中鋼馬來西亞及中鋼越南受到當地疫情影響停工降載，但營收僅呈現微幅下滑，符合公司預期；中鋼 8 月出貨約 108 萬噸上下。

9 月來看，中鋼表示，雖然中馬在 8 月底復工，但中越配合防疫政策，目前稼動率仍僅有 1-2 成，整體出貨量應與 8 月差不多，不過，9 月盤價上漲，量穩價揚下，營收可望向上續戰新高，第三季將來到單季新高。

中鋼也將於下周開出 10 月及第四季盤價，在進入傳統鋼鐵旺季，加上歐美、日韓等鋼廠歲修，中鋼認為市場將呈現需求穩定、供給吃緊的局面，有助推升盤價向上，10 月及第四季營運可望隨之走揚，續戰單月、單季新高。