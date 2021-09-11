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工業富聯參與思靈機器人C輪融資 強化智造生態布局

鉅亨網記者彭昱文 台北
工業富聯李軍旗董事長。(圖：工業富聯提供)
工業富聯李軍旗董事長。(圖：工業富聯提供)
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鴻海工業富聯思靈機器人

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯強化智造生態，參與人工智慧機器人獨角獸公司「思靈機器人」(AGILE ROBOTS) C 輪融資，透過戰略投資，加深雙方在新能源車、醫療、3C 精密件等領域進一步合作。

思靈機器人 C 輪融資達 2.2 億美金，由軟銀願景基金 2 期 SoftBank Vision Fund 2) 領投，跟投者包括包括阿布達比皇室集團 (Chimera Investment)、高瓴創投、紅杉中國、線性資本等財務投資人，工業富聯則作為產業投資人之一，參與投資。

工業富聯表示，此次投資，是新產業佈局上的戰略性專案，有利於持續拓展高精度智慧化應用場景，掌握產業鏈關鍵技術，以高端技術能力加速建設產業護城河。

思靈機器人成立於 2018 年，是 2020 年全球智慧機器人領域融資總額最高的公司，在慕尼黑、北京設立雙總部，公司創始團隊大多來自德國航空太空中心機器人研究所 (DLR/RMC) 及哈爾濱工業大學等世界知名院所。

思靈機器人聚焦世界頂尖的力控技術和機器人控制技術，以及機器視覺、人工智慧、自主規劃、機器人大腦及操作系統等核心技術，並在多地建立生產基地，本輪融資後，思靈機器人估值已突破 10 億美金，躋身獨角獸行列。

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