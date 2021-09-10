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15家金控前8月狂賺4576億元 8家獲利超車去年一整年

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
15家金控前8月狂賺4576億元 8家獲利超車去年一整年。(鉅亨網資料照)
15家金控前8月狂賺4576億元 8家獲利超車去年一整年。(鉅亨網資料照)
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15 家金控 8 月獲利全數出爐，富邦金 (2881-TW) 續奪三冠王寶座，與國泰金 (2882-TW) 兩大金控龍頭合計前 8 月獲利就占整體金控獲利過半，所有金控已合賺 4576.02 億元，年增 64.5%，且有 8 家金控獲利已超車去年整年。

截至上個月已有 6 家金控包括：富邦金、國泰金、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW) 累計獲利賺贏去年全年，本月再增元大金 (2885-TW)、日盛金 (5820-TW) 兩家金控僅花 8 個月獲利也已超車去年一整年的表現。

富邦人壽股息入帳 + 實現獲利雙加持　富邦金前 8 月續奪三冠王

富邦金控 (2881-TW) 旗下富邦人壽 8 月領到國內股票現金股利約 70 億元，累計前 8 月已有 160 億元股息入帳；8 月資本市場震盪，富邦人壽也趁機處分投資部位實現獲利約 78 億元，主要來自國內外股票及基金。

在投資收益雙重加持下，力拱富邦金自結 8 月稅後純益 161.65 億元，創下歷年同期新高，前 8 月稅後純益達 1223.49 億元，較去年同期大幅成長 91%，每股純益 (EPS) 達 11.69 元，雙雙續創歷史新高，自結 8 月單月、前 8 月獲利、累計 EPS 都居冠，續奪三冠王。

且子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 8 月獲利皆再創下歷史新高；富邦金控 8 月底淨值約 8620 億元，普通股每股淨值達 76.97 元，皆再創下歷史新高，合計共創下八大驚奇。

國壽前 8 月稅前獲利達 1047.7 億元 創壽險史上首次突破千億元

國泰金旗下金雞母國壽 8 月在國內外股合計股利收入約 61 億元入帳下，稅後獲利 80.6 億元，而前 8 月稅前獲利 1047.7 億元，是壽險史上首次稅前獲利突破千億元規模，累計稅後獲利 944.9 億元，較去年同期大幅增長 124%，持續刷新歷年紀錄。

國泰金控 2021 年 8 月份稅後純益 108.8 億元，累計稅後純益達 1140.9 億元，較去年同期大幅成長 91%，累計獲利再創歷史新高，每股稅後純益 (EPS) 達 8.35 元；國泰人壽累計獲利再創新高，且淨值及 RBC 續居 10 年高位，加上國泰證券及國泰投信單月及累計獲利均續創同期新高，帶動國泰金合計寫下八項紀錄。

中信金累計獲利年增 33.9%　元大金前 8 月獲利年增 33.9%

中信金 (2891-TW) 自結 8 月稅後純益 56.12 億元、年增 17.1%，前 8 月稅後純益 427.72 億、年增 33.9%，累計 EPS 達 2.14 元。

子公司中信銀在存放款業務動能維持良好，財管手續費受惠產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長、年增近 3 成，帶動累計前 8 月稅後純益為 199.7 億元，較去年同期成長 6%。

而台灣人壽累計前 8 月國內外現金股利已落袋近 100 億元，挹注稅後純益累計至 216.81 億元，較去年同期成長 43%，保險獲利持續創新高。

元大金 (2885-TW) 自結 8 月獲利亮眼，儘管股市 8 月激烈震盪、日均量縮，但元大證券獲利較前月大幅成長近五成，元大人壽也在股息挹注下，單月獲利達 5.85 億元，月增約 1.7 倍，推升元大金 8 月單月稅後純益 34.18 億元，前 8 月稅後純益已達 257.9 億元、年增 43%，累計 EPS 達 2.13 元，超越去年一整年。

開發金前 8 月獲利年增 197%　新光金前 8 月賺近 200 億元破紀錄

開發金 (2883-TW) 發言人張立荃表示，8 月資本市場震盪走高、上市櫃公司步入現金股利發放旺季，子公司各式業務持續展現穩健營運成果，挹注金控 8 月自結稅後獲利 35.94 億元，累計前 8 月稅後純益達 233.63 億元，年增率高達 197%，每股純益 1.56 元。


開發金控 8 月 12 日宣布通過股份轉換計畫，以發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東方式，取得中國人壽剩餘流通在外的全部股權。開發金控及中國人壽將同步於 10 月 1 日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後完成股份轉換，中國人壽將成為開發金控 100% 持股的子公司。

開發金總經理龐德明表示，此舉將加速包括銀行、證券、私募股權、資產管理和保險的相關業務推展，強化集團競爭力及發揮經營綜效。

新光金 (2888-TW) 自結 8 月稅後純益 31.38 億元、年增 25.5%；前 8 月稅後純益大賺近 200 億元、達 198.1 億元，年增 18.2%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.51 元，創該金控史上最好獲利紀錄。

新壽前 8 月股票處分利益超過 140 億元，累計前 8 月稅後賺 127.19 億元，同比成長 6.9%；新光銀行前 8 月稅後獲利 47.06 億元，亦成長 8.3%；元富證券為各子公司中表現最亮眼者，前 8 月稅後獲利 28.34 億元，比去年同期成長 144%。

台新金前 8 月獲利年增 62.6%　兆豐金投資調整兩大策略

台新金 (2887-TW) 在認列彰銀 (2801-TW) 現金股利加持下，8 月單月獲利年增 35%。累計前 8 月稅後純益達 165.2 億元，年增 62.6%，累計每股稅後純益 (EPS)1.41 元。

台新金表示，8 月自結稅後純益新台幣 18.9 億元，其中包含認列彰銀現金股利 7.7 億元。

兆豐金 (2886-TW) 自結 8 月稅後純益 26.66 億元，累計前 8 月獲利 178.96 億元，年增 4.8%，核心子公司兆豐銀行在 8 月獲利回升至 20 億元，但累計前 8 月稅後純益 125.97 億元，則較去年同期衰退約 8%。

兆豐銀也在 8 月簽署赤道原則，綠能科技放款餘額高達 800 億元，達成率 101%，年度目標提前達陣。而在投資方面，將朝「降低債券存續天期、拉高股票殖利率」的策略來因應。

第一金前 8 月獲利年增 22.1%　一銀 8 月獲利月減 0.4%

第一金 (2892-TW) 自結 8 月稅後純益為 20.36 億元、月減 0.4%，累計稅後純益 149.94 億元、年增 22.1%，累計每股稅後純益（EPS）1.17 元。
核心子公司第一銀行 8 月的淨利息收入、手續費收入皆成長，金融交易利得也表現不錯，不過因為 8 月營業費用稍高及淨提存增加，使得單月稅後純益 18.88 億元、月減 0.4%，但累計稅後純益仍有 132.75 億元、年增 15.4% 的水準。

玉山金 (2884-TW) 自結 8 月稅後純益 18.4 億元，較前月減少兩成多，累計前 8 月稅後獲利 144.48 億元，年增 13.3%，EPS 為 1.15 元，旗下玉山銀行累計稅後純益 127.5 億元，是獲利主要貢獻來源。

永豐金 (2890-TW) 自結 8 月稅後純益 13.77 億元，累計前 8 月稅後純益 116.69 億元，年成長 41.5%，EPS 為 1.04 元。

國票金 (2889-TW) 自結 8 月稅後純益 1.7 億元，較前月大減主因資本市場波動影響評價損益，累計前 8 月純益 28.4 億元，年成長 26.9%，EPS 0.99 元。
 

 

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