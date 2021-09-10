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【安聯投信】價漲量縮 台股收復季線

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安聯投信投資理財

10 日台股開盤後震盪走揚，儘管交投持續降溫至不到 2700 億元，但在電子股和部分非電族群的帶動下，呈現價漲量縮格局，終場以大漲 170.24 點，收在 17474.57 點，再度重返季線和 17400 點關卡，但周線翻黑。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股呈現區間震盪格局，主要是反應近期許多企業都在預估明年獲利數字，但也因為受到漲價、缺料及疫情等多空訊息反覆干擾，部分預估數字沒有讓市場驚豔、抑或是也還處於邊走邊修的過渡階段，以致於觀望氣氛較濃。

蕭惠中指出，台股朝向差異化的復甦，如半導體的漲價，趨使電子產品成本全面上漲；但消費性產品面臨終端需求下修雜音，如手機、NB 和 TV 等，也是讓台股多空雜陳、區間震盪的因素之一。

不過回到基本面，蕭惠中表示，如果從安聯投信台股團隊內部初步的預估數字來看，2022 年電子股的盈餘成長率仍可望有 4.5%，原物料、金融股等則因為今年高基期的問題而呈現衰退。因此接下來的選股策略將更聚焦在明年具成長利基的標的、方向上則可能更往上游靠攏。

針對 2022 年展望，蕭惠中表示，目前主要牽動市場表現的大致有以下幾大面向，包括：全球疫情變化、全球經濟成長力道、美元指數表現、資金動能流向、終端消費狀況與長短料調整，以及個股評價水準。

另外再從資金面來看，蕭惠中表示，近期有因為時序上開始慢慢接近年底，所以也出現部分縮手、觀望的跡象；尤其是在 9、10 月，因為許多企業仍處於明年獲利預估階段，很多數字都會依產業前景來適時做調整，也讓部分資金因為擔心旺季不旺而呈現相對保守。

至於在後續觀察方向上，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在風險觀察方面可留意上游缺貨與庫存水準、終端電子產品需求、各國疫情變化；在國際情勢上則建議持續關注美國聯準會升息進度、美國總統拜登刺激方案進度、電子公司法說及 2022 年展望。在布局方向上，選股為上，留意長期成長趨勢，如 AI、車用電子、雲端伺服器；高速傳輸。

【安聯投信　獨立經營管理】| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。

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