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疫情、縮表兩大變數 Q4金融市場面臨三大轉折關鍵

鉅亨網記者郭幸宜 台北
聯準會何時啟動縮表牽動金融市場走勢。(圖：AFP)
聯準會何時啟動縮表牽動金融市場走勢。(圖：AFP)
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疫情生技醫療縮表聯準會

疫情干擾與聯準會縮表計畫，牽動下半年經濟走勢，富蘭克林證券投顧表示，第四季金融市場面臨三大關鍵轉折，包括全球經濟面臨質與量的轉變、政府政策可能轉向、以及消息面牽動金融市場風水輪流轉。

富蘭克林證券投顧指出，在景氣及政策換檔期間市場波動期間，須關注美中兩國政策動向、全球企業最低稅負制進展，以及德國及日本選後的政經情勢；此外，第 26 屆聯合國氣候變遷大會 (COP26) 將在 11 月初登場，預期各國將加速推動碳中和政策、經濟及產業結構轉型。

從歷史經驗來看，全球經濟成長放緩實為景氣從復甦初期進入擴張中期的必經過程，並不代表全球經濟將重陷衰退，而聯準會重申將持續關注經濟發展，採取漸進式有序退場的政策彈性，並透過前瞻指引持續與市場溝通，有望降低貨幣政策轉向對經濟及市場的影響。

在投資標的部分，富蘭克林證券投顧認為，聯準會已勾勒出寬鬆政策退場的基本路徑，但仍要考慮變種病毒對經濟的影響將牽動聯準會的退場節奏，建議投資人可瞄準三大商機，包括較低波動的波灣債券型基金及美國平衡型基金。

富蘭克林投顧指出，前者具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠等特性，後者透過動態資產配置分散風險並網羅多元獲利機會，股票布局建議靠攏趨勢財及機會財，依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，或是股票修正後評價吸引力浮現的新興亞洲、中國或是美國中小型股票型基金，多路並進迎接旺季行情。

聯博投信則認為，在解封與財政刺激的加持下，全球股票市場在 2021 年上半年締造了亮麗的成績，其中又看好醫療保健類股持續吸引資金流入，根據晨星統計，自 2020 年 2 月起至 2021 年 7 月期間，超過 220 億美元的資金流入醫療保健類股基金。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，隨著經濟復甦的腳步，股市報酬由先前的評價面驅動轉為企業獲利帶動，盈餘長期成長動能強勁的公司，可望抵銷評價下修疑慮。綜觀標普 500 指數各類股 2020 年至 2022 年預估營收年化成長率，醫療保健類股為 7.0%，僅次於科技類股的 8.9%，顯示歷經新冠肺炎疫情的結構性變革後，醫療保健類股獲利增長仍可望維持相對強勁的成長潛力。

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