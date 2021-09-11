Fed何時縮減購債？WSJ爆料：11月採取行動

儘管 Delta 病毒擴散似乎開始拖慢美國經濟的復甦動能，但經濟學家普遍預期不影響聯準會 (Fed) 在年底前縮減購債的計畫。華爾街日報 (WSJ) 周五 (10 日) 報導，聯準會 (Fed) 官員將在 9 月 21 日至 22 日的決策會議上達成協議，並暗示 11 月採取行動。

知情人士說，雖然 Fed 已經不太可能在 9 月縮減購債，但 Fed 官員正試圖在這次會議就 11 月收緊政策達成共識。主席鮑爾可能利用這次會議，暗示 Fed 已經準備好下次開會 (11 月 2 日到 3 日) 採取行動。

根據醞釀中的計畫，官員打算在明年年中之前，結束整個購債計畫。

從近日多位聯邦準備銀行總裁的公開談話來看，變種病毒並未動搖他們對收緊政策的看法。Fed 9 月會議決策預定美國 22 日午盤公布，而跨過本周五 (10 日) 的午夜，決策委員便進入緘默期。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周五說：「我不認為 8 月非農就業報告改變我的看法。我認為今年開始縮減購債、明年上半年逐漸結束是合適的。」

紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams)、Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 本周也異口同聲說，今年開始縮減購債是合宜的。

威廉斯是 Fed 第三把交椅，也是鮑爾的盟友，他周三表示，雖然疫情是導致 8 月就業降溫的可能因素，但今年勞動力市場整體成長強健，他關心全年情勢更甚個別月份的變化。WSJ 解讀，這番話意味著 8 月就業報告不影響 11 月宣布縮減購債。

彭博也報導，Fed 依然可望在今年縮減購債，雖然 9 月已不大可能，但或許會暗示 11 月行動。

Evercore ISI 央行策略部門主管 Krishna Guha 說，Fed 可能在 9 月會議上傳達「傾向但不限定 11 月」行動的訊息，原因是假如接下來的 9 月就業報告也很疲軟，時間點可能被推遲到 12 月。

目前政策光譜最鷹派成員之一、達拉斯聯準銀總裁達拉斯 (Roberty Kaplan) 立場不變，但之前偏鷹的一些官員措辭似乎稍稍軟化。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 說，他不預期 9 月開會將宣布縮減購債，而他幾周前曾說，美國經濟已經「非常接近」Fed 可以開始縮減 QE 的水準。