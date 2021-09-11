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〈拜習通話〉拜登熱線習近平 美中仍有五大衝突未解

鉅亨網編譯羅昀玫
拜登熱線習近平 美中仍有五大衝突未解 (圖片：AFP)
拜登熱線習近平 美中仍有五大衝突未解 (圖片：AFP)
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習近平美國中國南海人權阿富汗關稅貿易布林肯劉鶴戴琪葉倫

週五美國總統拜登與中國領導人習近平自 2 月 11 日中國新年後首次通話，此舉被外界視為打破美中外交僵局，但外媒認為，兩國元首未來仍有五大重要議題有待解決，包括：人權、核武、南海、阿富汗，以及關稅貿易問題。

據傳美國、日本、澳洲、印度將於 9 月舉行首次面對面的「四方峰會」，而拜登 10 月下旬將於 G20 會面拜登，週五美中元首通話的消息來得正是時候。

白宮週五發表聲明稱，兩國元首進行廣泛戰略的討論，也討論兩國確保競爭不會演變為衝突的責任。中國外交部表示，習近平將氣候變化、疫情防控、經濟復甦，以及重大國際和地區問題上的合作領域，習還提到，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。

美中兩國常在關鍵問題上發生衝突，但在拜登上任的 8 個月任期內，兩人僅對談了兩次。在週五美中元首通話的 90 分鐘中，雙方提到盡量避免導致兩國之間發生衝突的競爭，但外媒列出五大重要議題仍有待解決。

人權議題來說，拜登上任以來嚴厲檢視新疆人權爭議，美國國務卿布林肯曾指責，中國正在犯下種族滅絕和危害人類罪，美國商務部已增列多家中國實體清單列入貿易黑名單。中國否認指控，稱新疆的營地是「再教育」設施，主要是對抗恐怖主義。

核武方面，上月 7 日美國國務卿布林肯坦言，美方對於中國不斷增長的核武庫感到深切擔憂。中國官媒反控美國打壓各國發展核武、維持國際霸權地位。美方呼籲中國、俄羅斯一同簽署新的軍備控制條約，但北京當局無視這些請求。

南海議題方面，中國幾乎對石油天然氣蘊藏量豐富的整個南中國海聲稱擁有主權，海美方批評中國在南海的霸凌行為，中國外交部則回應，這是對中方進行無端抹黑，嚴重侵犯了中國的主權和安全。

阿富汗議題，美國從阿富汗撤軍，塔利班攻陷阿富汗，中國批評美國撤軍對阿富汗人民造成嚴重損害，塔利班發言人則指出中國是塔利班的合作夥伴。

拜登則稱，中國與俄羅斯作為美國真正的戰略競爭者，最樂意見到美國花費數十億美元投入阿富汗戰事當中。

最後，關稅貿易議題仍是重中之重。

美中兩國多年來一直在貿易問題上爭執不下，前總統川普發起貿易戰、關稅戰，報復性的對中輸美商品課徵關稅，2020 年 1 月，中美簽署第一階段貿易協議，美國同意將價值 1200 億美元的中國貨品關稅減半至 7.5%，並放棄其他計劃中的關稅。

去年９月，美國為了保障人權，對新疆進口產品實施新限制，美國禁止從新疆進口棉花和番茄產品。

中國於 2020 年 9 月將 16 種美國產品的關稅豁免再延長一年，但在 2020 年 12 月美國以新疆的人權問題再次阻止新疆棉花進口美國。

拜登上任後，今年 5 月中國副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪進行經貿對話，兩國代表進行坦誠有建設性的會談。

美國財政部長葉倫 7 月稱，美國對中國徵收關稅傷害美國消費者，貿易協議並為解決兩國根本問題。

中國美國商會上月對 125 家美國企業進行調查指出，有超過 60% 美國企業表示希望恢復常規簽證、47% 的美國企業希望取消關稅，38% 的受訪者希望今年舉行拜習會。

中國美國商會主席 Greg Gilligan 受訪稱，如果兩國元首能會面，重啟溝通機制將是一件好事。

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