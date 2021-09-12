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〈觀察〉理專手續費收入的原罪 機器人理財的機會

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
（圖：AFP）
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理專監守自盜機器人理財金融監理沙盒金管會ETF

金管會今 (2021) 年以來對銀行業開罰已經超越去年一整年，理專監守自盜頻傳，除了個人操守、銀行內控不佳等原因，各家銀行的手續費收入為主要核心獲利後反而變成「原罪」，若要杜絕弊案，金管會祭出「理專十誡」之外，財富管理也必須轉型，而機器人理財或將是個機會。

據金管會最新統計，今年對銀行業開出 10 張罰單、共罰 9289 萬元，已超車去年全年度 10 件裁罰、合計 8750 萬元。今年之所以罰金大舉攀高，主要是單一案件開罰破紀錄，此案為台新銀理專挪用客戶鉅額款項高達 3.47 億元一案，因涉案時間長、涉及金額最高，遭金管會一口氣重罰 3000 萬元。

若拉長時間來看，從 2017 年至 2021 年 8 月底止，共有 17 家銀行爆發理專 A 錢，無論公股、民營及外商銀皆有此類案件，合計遭金管會裁罰金額達 1.82 億元。

守護客戶資產的理專，卻變成客戶財富的竊取者，過去 15 年來，台灣從雙卡、連動債到 TRF，銀行業不當銷售爭議不斷。

仔細探究，銀行過去的主要業務來源是以存放款的利差來獲利，但低利環境下，銀行愈來愈仰仗財富管理的手續費收入，2006 年時，銀行平均利差收入是手續費收入的三倍多，但隨著淨利息收入占比逐年下滑，手續費收入占比逆勢屢創新高，讓兩者之間的差距拉近至兩倍多。

銀行追求手續費成長，理專的業績壓力勢必跟著放大，只能靠各種話術「頻繁」鼓勵客戶不斷轉換投資產品，理專常用的話數「定存利率 0.8%，這檔高息基金年配息 8%。」這樣的好康自然會吸引客戶掏錢買單，於是「解舊換新、狂洗客戶投資標的」成了理專業績達標的常見手法；但若遇到不肖理專，便會出現鋌而走險挪用客戶資產、代為投資操盤等弊案。

拚手續費收入成為亂象的源頭，因此財富管理應該借鏡國際間做法進行轉型，舉例來說，美國在 20 多年前，金融機構的財富管理也是以賺取手續費收入為主，但現在美國已漸漸轉成以「資產管理費收入」為主，用資產管理費作為主要收入，理專就不用不斷勸誘客戶轉換產品。

再者，美國在 2008 年時，因為金融海嘯的背景下，投資人對於銀行失去信心與信任感，機器人理財應運而生，美國機器人理財公司發展之所以成功，關鍵在於多是以 ETF 為投資元件，而 ETF 的管理費較低，具有成本優勢，加上機器人理財公司是以投資人的「資產規模」收取投資顧問費，相較於傳統美國投資顧問所提供服務的手續費費率明顯偏低，因此推出後受到美國投資人青睞。

然而，隨著金融科技的快速發展，金管會近年來也開放機器人理財，不過目前台灣的機器人理財大多都收取「帳戶管理費」或「信託管理費」，平均約 0.88%~1% 不等，這筆信託管理費在一般管道買基金也會被收取，每次基金贖回時就收取一次費用，由此可見，透過理財機器人買基金並沒有真的比較便宜。

不過，今年金融監理沙盒中，出現國內首家美股 ETF 定期定額實驗案，便是師法國外的機器人理財，此實驗手續費是一年 AUM(資產管理規模) 的 1%，金管會表示，此實驗交易僅限定期定額、限制按月買進，不鼓勵短線交易。由此可預期，若此實驗在明年 4 月成功落地出沙盒，將有機會為財富管理的轉型帶來新契機。

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