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德宏江西九江設窯爐投資計畫告吹 玻纖紗以外購為主

鉅亨網記者張欽發 台北
德宏董事長劉暉麟。(鉅亨網記者張欽發攝)
德宏董事長劉暉麟。(鉅亨網記者張欽發攝)
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德宏江西玻纖紗

玻纖布廠德宏 (5475-TW) 先後與江西九江經濟技術開發區主管機關及當地營建廠商解約後，德宏原計畫投資人民幣 1.45 億元設置玻纖紗窯爐計畫正式告吹，德宏董事長劉暉麟則指出，目前德宏採取外購玻纖紗，滿足本身玻纖布廠生產的需求。

德宏原計畫在江西九江經濟技術開發區投資設立玻纖紗窯爐，規劃以先租後購方式投資人民幣 1.45 億元完成玻纖紗窯爐廠區建置，設計產能為 1 年 3 萬噸供自有玻纖布織布廠使用，期望以上下游的整合降低生產成本下降。

不過，德宏繼日前正式與江西九江經濟技術開發區主管機關解約後，今 (11) 日再公告與當地營建廠商解約，等於宣告在江西九江設窯爐投資計畫告正式中止。

在中止九江的玻纖紗窯爐興建計畫後，德宏目前在江蘇蘇州約 500 台的電子級玻纖布生產所需的玻纖紗，劉暉麟指出，仍以外購爲來源。

德宏經營原以在台灣楊梅及江蘇蘇州設立玻纖織布營運爲主，2007 年在台向上整合收購竹東大強森材料科技 (後更名爲德興) 投入玻纖紗生產，但因市場景氣反轉結束德興廠的營運，2018 年 8 月德宏又簽約赴江西九江計畫投資玻纖紗窯爐，不過，計畫在今天宣告中止。

今年玻纖景氣翻揚，德宏也告別虧損，上半年稅後純益 2.54 億元，每股純益達 2.05 元。

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