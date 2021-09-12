缺料未緩解 筆電組裝廠展望分歧

組裝代工廠 8 月營收出爐，受零組件料況影響，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 筆電出貨均較上月下滑，展望 9 月，組裝代工廠認為料況、貨運仍是出貨最大變數，廣達持保守態度觀望，估第三季出貨將衰退 1 成以內，反觀仁寶仍看好筆電出貨將季增逾 1 成。

廣達 8 月筆電出貨達 550 萬台，月減 6.78%、年減 12.7%，為今年單月出貨新低，反映教育 Chromebook 旺季已過、廠商下修出貨預期，展望第三季，廣達指出，由於第三季為傳統消費性電子旺季，除筆電外，伺服器、手機、車用皆加入搶料行列，讓零組件供給未見緩解。

廣達預期 9 月在季底效應帶動下，筆電出貨將優於 8 月，但估第三季出貨仍將下滑 1 成以內，達約 1800 萬台，持平去年同期水準，不過去年基期較高，對下半年出貨年增率保守看待。

仁寶相對廣達樂觀，認為整體訂單需求仍強，第三季筆電出貨將季增 1 成，達逾 1430 萬台，也優於去年同期，第四季考量料況影響，季增幅將收斂至 1 成以內，全年維持年增 10-15% 目標，估全年出貨將突破 5000 萬台大關。

除料況影響，市場認為，教育、消費機種需求下滑也是左右各代工廠出貨表現的原因之一，以廣達為例，因消費型機種比重較高，教育 Chromebook 也占整體筆電出貨約 20-30%，因此下半年出貨成長性受壓抑程度最大。

另一方面，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 等 8 月筆電出貨也均優於 7 月，業者解釋，主因是料況稍有改善，9 月、第四季仍須關注每月料況變化，其中，緯創認為下半年月度、季度變化不大，英業達、和碩則持樂觀看法，認為 9 月出貨將優於 8 月。